Δύο άνδρες συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στο Καρπενήσι Ευρυτανίας για απόπειρα απάτης σε βάρος αστυνομικού, ο οποίος όμως αντιλήφθηκε έγκαιρα το σχέδιό τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το μεσημέρι της Τετάρτης, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε αστυνομικό, που ήταν εκτός υπηρεσίας εκείνη τη στιγμή, προσποιούμενος τον λογιστή.

Υποστήριξε ότι χρειαζόταν να καταγραφούν χρήματα και κοσμήματα που είχε στο σπίτι του, ώστε να αποφύγει δήθεν την επιβολή προστίμου, επιχειρώντας να τον εξαπατήσει και να τον πείσει να παραδώσει χρήματα και χρυσαφικά-τιμαλφή.

Η αστυνομία έστησε «παγίδα» στους επιτήδειους και τους συνέλαβε

Ο αστυνομικός ενημέρωσε αμέσως τους συναδέλφους του, οι οποίοι έστησαν επιχείρηση παγίδας κοντά στο σπίτι του. Στο σημείο εντοπίστηκε ένα αυτοκίνητο με δύο άνδρες, οι οποίοι περίμεναν για να παραλάβουν τα χρήματα και τα τιμαλφή, έχοντας ρόλο «εισπράκτορα». Όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, προσπάθησαν να διαφύγουν, αλλά συνελήφθησαν επί τόπου.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο ένας εκ των συλληφθέντων επικοινωνούσε μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με τον άγνωστο συνεργό του, ο οποίος είχε καλέσει τον αστυνομικό στο τηλέφωνο και έδινε οδηγίες για τη μεταφορά των χρημάτων.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα και 150 ευρώ, ενώ το αυτοκίνητό τους κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης της απόπειρας απάτης. Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Η αστυνομία, με αφορμή το περιστατικό, υπενθυμίζει στους πολίτες -και κυρίως στους ηλικιωμένους- να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε τηλεφωνήματα αγνώστων που προσποιούνται συγγενείς, υπαλλήλους ή λογιστές, ζητώντας χρήματα για δήθεν οφειλές ή επιστροφές χρημάτων.

Οι Αρχές συμβουλεύουν να μην παραδίδονται χρήματα σε αγνώστους, να μην πείθονται από ιστορίες «επείγουσας ανάγκης» και σε κάθε ύποπτη περίπτωση να επικοινωνούν αμέσως με την αστυνομία.