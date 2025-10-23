Φριχτό θάνατο από τα χέρια του ίδιου του παιδιού της βρήκε η 54χρονη από τα Τρίκαλα την Τρίτη 21/10, όταν ο 18χρονος τη στραγγάλισε με μια πετσέτα την ώρα που εκείνη έβλεπε τηλεόραση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής, ο θάνατος της γυναίκας ήταν ασφυκτικός, ενώ εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα αυτιά και στα μάτια της 54χρονης.

Ο 18χρονος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζούσε με τον πατέρα του σε διπλανό χωριό, φέρεται να ισχυρίστηκε στις Αρχές πως δολοφόνησε τη μητέρα του, επειδή είχε σχέση με άλλους, ενώ υποστήριξε ότι δεχόταν bullying από συμμαθητές του, επειδή ήταν παιδί χωρισμένων γονιών.

«Ήταν μια αξιοπρεπέστατη μητέρα»

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 54χρονη γυναίκα ήταν ιδιαίτερα προβληματισμένη όσον αφορά τη σχέση της με τα παιδιά της, ενώ από το φιλικό της περιβάλλον χαρακτηρίζεται ως μια μητέρα αξιοπρεπή, που πάσχιζε για τα παιδιά της.

«Γνωρίζαμε τα προβλήματα που υπήρχαν και είχαν δημιουργηθεί από τη λύση του γάμου της. Τη συμβουλεύαμε, ήταν πολύ προβληματισμένη σχετικά με τη διαχείριση των θεμάτων με τα παιδιά. Μέσα σε έναν γάμο τα προβλήματα των γονιών δεν αφορούν τα παιδιά, θα πρέπει να απασχολούν μόνο τους γονείς. Θα έπρεπε να υπάρχει εξ αρχής διαφορετική στάση από τους γονείς για τα ζητήματα που αφορούν τα παιδιά», είπε στο Mega η Χριστίνα Μητρονάτσιου, φίλη της 54χρονης.

«Έχουν ακουστεί διάφορα για την προσωπικότητα αυτής της γυναίκας και έχουν ακουστεί και ψεύδη, που το κοντινό της περιβάλλον, όσοι την αγαπάμε, δεν μπορούμε να ανεχτούμε. Ήταν μια σωστή μητέρα, αξιοπρεπέστατη, μια μητέρα που πάσχιζε για τα παιδιά της».

«Το παιδί είχε να την επισκεφτεί δύο χρόνια. Ήταν προβληματισμένη πάρα πολύ και έλεγε “πρέπει να βρω τρόπο να βοηθήσω το παιδί μου”. Έτρεχε σε ψυχολόγους, σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, γιατί αυτός της έλεγε ότι θέλει να κάνει κάτι, ότι “δεν μου αρέσει αυτή η δουλειά, θέλω να με βοηθήσεις”. Η 54χρονη έψαχνε τρόπους κι έλεγε πως “ό,τι και να κάνω δικαστικά, δεν μπορώ να ανακτήσω την επικοινωνία με τα παιδιά”».

Ο 18χρονος μητροκτόνος, ο οποίος αντιμετωπίζει δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα αύριο, Παρασκευή (24/10).