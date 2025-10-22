Στο «μικροσκόπιο» της Δικαιοσύνης μπαίνει το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με κεντρικό πρόσωπο τον αποκαλούμενο «Φραπέ», ο οποίος ήδη ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή, στο πλαίσιο του ελέγχου για το πόθεν έσχες του συγκεκριμένου προσώπου, εντόπισε αδικαιολόγητη περιουσία που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ μόνο για την περίοδο 2021 – 2023.

Ο παραγωγός από την Κρήτη, Γιώργος Ξυλούρης, είναι ένα από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία η οποία είχε διαβιβαστεί στη Βουλή για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φέρεται πως, αν και ήταν υπόχρεος, δεν υπέβαλε δήλωση πόθεν έσχες. Ο έλεγχος, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισε «τρύπα» περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ διαπιστώθηκε ότι στην κατοχή του βρίσκονται οκτώ αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και μία Jaguar.

Ο φάκελος της υπόθεσης έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο παραβίασης του νόμου περί πόθεν έσχες. Παράλληλα, η υπόθεση έχει τεθεί στο στόχαστρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε τα αρμόδια κλιμάκια να προχωρήσουν στον καταλογισμό των προστίμων.

Η έρευνα για τον πολυσυζητημένο «Φραπέ» πάντως συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Αν τα αποτελέσματα της έρευνας «δείξουν» ξέπλυμα, τότε θα σχηματιστεί δεύτερη δικογραφία, η οποία επίσης θα πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Τέλος, η Αρχή φέρεται να εντόπισε ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός είχε δηλώσει εκτάσεις στη Χίο, με βάση τις οποίες εισέπραξε επιδοτήσεις. Στη συνέχεια, ισχυρίστηκε ότι η δήλωση έγινε εκ παραδρομής, χωρίς ωστόσο να επιστρέψει το ποσό της επιδότησης, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει διεκδικήσει κανείς.