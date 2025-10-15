Ένα περίεργο επεισόδιο με πρωταγωνιστή έναν οδηγό σε κατάσταση μέθης σημειώθηκε την Παρασκευή (10/10/2025) στη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας αντί να φυσήξει στο αλκοτέστ που του υποβλήθηκε, άρχισε να ρουφάει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Νέου Ρυσίου στη Θεσσαλονίκη, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας Θέρμης σταμάτησαν τον άνδρα για αλκοτέσ, του ζήτησαν να φυσήξει αλλά εκείνος δεν το έκανε.

Ο 45χρονος δεν μπορούσε να ολοκληρώσει τη διαδικασία αφού βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να τον συλλάβουν.

Ο οδηγός, όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» την Τετάρτη 15/10 αντιστάθηκε στη σύλληψη και μάλιστα στην προσπάθειά τους να τον συλλάβουν έπεσαν όλοι μαζί στο έδαφος.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα, και εκεί εμφανίστηκε μετανιωμένος και παραδέχθηκε ότι ήπιε.

Ο ίδιος καταδικάστηκε σε 19 μήνες στη φυλακή, που μετατράπηκαν όμως προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ του επιβλήθηκαν και οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.