Μια 28χρονη υπήκοος Δανίας καταδικάστηκε σήμερα το μεσημέρι από το Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου, για προσβολή συμβόλου του ελληνικού κράτους και αντίσταση κατά της αρχής, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου 2025.

Η νεαρή γυναίκα, σε κατάσταση μέθης, πέρασε μπροστά από τις εγκαταστάσεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου και αφαίρεσε την ελληνική σημαία από τον ιστό της, την οποία και πέταξε στο έδαφος. Όπως αναφέρει «Η Ροδιακή», το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό από αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο και επιχείρησαν να τη συλλάβουν. Η ίδια όμως φέρεται να αντέδρασε βίαια, βρίζοντας και επιτιθέμενη στους αστυνομικούς.

Η 28χρονη συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, όπου κρίθηκε ένοχη για προσβολή συμβόλου του κράτους, αντίσταση και εξύβριση. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 9 μηνών με τριετή αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 500 ευρώ. Η έφεσή της έχει αναστέλλουσα ισχύ.