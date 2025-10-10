Το φως της δημοσιότητας είδε η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, όπου έγινε το διπλό φονικό το βράδυ της Κυριακής 5/10. Οι νόμιμοι κληρονόμοι του είναι τρεις, ενώ ένα τέταρτο πρόσωπο θα πάρει κάποιο ποσό αν πουληθεί το κάμπινγκ. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του, ο 68χρονος το αφήνει στον γιο του αδελφού του. Πρόκειται για τον ανιψιό του, ο οποίος ήταν μπροστά στο διπλό φονικό.

Αίσθηση προκάλεσε νωρίτερα η δήλωση του δικηγόρου του θύματος, σύμφωνα με τον οποίο η νέα αυτή διαθήκη είχε συνταχθεί τρεις ημέρες προτού δολοφονηθεί. «Δημοσιεύτηκε η καινούργια διαθήκη του 68χρονου. Το σημαντικό στοιχείο που βγήκε από τη δημοσίευση σήμερα είναι ο χρόνος που συντάχθηκε αυτή η νέα διαθήκη, στις 2 Οκτωβρίου 2025, με άλλα λόγια τρεις μέρες πριν δολοφονηθεί και την ίδια ημέρα κατατέθηκε στον συμβολαιογράφο η μυστική αυτή διαθήκη. Αυτό δείχνει έναν πανικό αυτού του ανθρώπου. Επίσης, αρχίζει τη διαθήκη του, αναφέροντας ότι “Γράφω αυτή τη διαθήκη για την περίπτωση του αιφνίδιου θανάτου μου“», δήλωσε ο δικηγόρος του 68χρονου.

Η διαθήκη του 68χρονου

Γράφει στη διαθήκη του ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στη Φοινικούντα: «Σήμερα, στις 2 Οκτωβρίου 2025, κάθομαι και γράφω τη διαθήκη μου, σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου μου.

Στον αγαπημένο μου ανιψιό… γιο του αποθανόντος αδελφού μου, λόγω του ότι τον αγαπώ σαν παιδί μου, αφού από μικρό τον είχα υπό την πνευματική καθοδήγησή μου, ο οποίος από μικρός δεν παράκουσε ποτέ εντολές μου και πάντα προσπαθεί να με κάνει ευτυχισμένο με πολύ σεβασμό και αγάπη, αφήνω το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών μου στοιχείων:

Α) Το σύνολο των μετοχών μου, ήτοι το 51% που έχει σαν αντικείμενο την ιδιοκτησία και εκμετάλλευση του κάμπινγκ

Β) Το υπόλοιπο 50% συνιδιοκτησίας μου με το ίδιο προαναφερόμενο πρόσωπο ανιψιό μου, γήπεδο 20 περίπου στρεμμάτων εφαπτόμενο του κάμπινγκ και συγκεκριμένα μεταξύ αυτού και της θάλασσας. Το συγκεκριμένο γήπεδο μαζί με το κάμπινγκ αποτελούν ενιαίο κτήμα.

Γ) Το σύνολο της ιδιοκτησίας μου (γήπεδο και κτίσματα μεταξύ των οποίων κτισμάτων βρίσκεται και η οικία μου και τα υπόλοιπα κτίσματα έχουν επαγγελματική χρήση) έκτασης περίπου 17 στρεμμάτων», γράφει στη διαθήκη του».

Στη συνέχεια της διαθήκης του, σύμφωνα με το Star, ο 68χρονος σημειώνει ότι στον 62χρονο επιστάτη του κάμπινγκ, ο οποίος βρήκε και αυτός τον θάνατο από τα πυρά του εκτελεστή, αφήνει: «δύο όμορα γήπεδα συνολικού εμβαδού 8,3 στρεμμάτων. Επίσης του αφήνω ποσοστό 50% (συνιδιοκτήτης με τον ανιψιό μου) ελαιοτεμάχιο συνολικού εμβαδού 2,3 στρεμμάτων περίπου».

Παράλληλα, «στον ανιψιό μου (γιο της αδελφής μου) αφήνω το γήπεδο ιδιοκτησίας μου εμβαδού 3,3 στρεμμάτων περίπου».

Όσον αφορά τις καταθέσεις του στην τράπεζα, δικαιούχοι θα είναι από κοινού ο ανιψιός του και ο 62χρονος επιστάτης.

Στη διαθήκη περιλαμβάνεται και ο όρος σε περίπτωση που ο ανιψιός του προχώρησε στην πώληση του κάμπινγκ, να διαθέσει στην αδελφή του το ποσό των 100.000 ευρώ, στον άλλον ανιψιό του το ίδιο χρηματικό ποσό και στον 62χρονο επιστάτη του 200.000 ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί έχουν ήδη στα χέρια τους και την προηγούμενη διαθήκη που είχε συνταχθεί περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, με σκοπό να συγκριθεί με τη νεότερη εκδοχή, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να βοηθήσουν στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

Η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με πληροφορίες, έδειξε ότι ο δράστης πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση και τα δύο θύματα. Δύο σφαίρες βρήκαν τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ενώ τρεις χτύπησαν τον επιστάτη, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει, αλλά έπεσε νεκρός περίπου δέκα μέτρα μακριά από το γραφείο της ρεσεψιόν. Μία ακόμη σφαίρα καρφώθηκε σε τροχόσπιτο, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε στόχο τον ανιψιό και μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της υπόθεσης.