Σημαντικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, καθώς άνοιξε η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

«Δημοσιεύτηκε η καινούργια διαθήκη του 68χρονου. Το σημαντικό στοιχείο που βγήκε από τη δημοσίευση σήμερα είναι ο χρόνος που συντάχθηκε αυτή η νέα διαθήκη, στις 2 Οκτωβρίου 2025, με άλλα λόγια τρεις μέρες πριν δολοφονηθεί και την ίδια ημέρα κατατέθηκε στον συμβολαιογράφο η μυστική αυτή διαθήκη. Αυτό δείχνει έναν πανικό αυτού του ανθρώπου. Επίσης, αρχίζει τη διαθήκη του, αναφέροντας ότι “Γράφω αυτή τη διαθήκη για την περίπτωση του αιφνίδιου θανάτου μου“», δήλωσε ο δικηγόρος του 68χρονου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί έχουν ήδη στα χέρια τους και την προηγούμενη διαθήκη που είχε συνταχθεί περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, με σκοπό να συγκριθεί με τη νεότερη εκδοχή, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να βοηθήσουν στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει και οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν το φονικό που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής σε κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με πληροφορίες, έδειξε ότι ο δράστης πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση και τα δύο θύματα. Δύο σφαίρες βρήκαν τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ενώ τρεις χτύπησαν τον επιστάτη, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει, αλλά έπεσε νεκρός περίπου δέκα μέτρα μακριά από το γραφείο της ρεσεψιόν. Μία ακόμη σφαίρα καρφώθηκε σε τροχόσπιτο, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε στόχο τον ανιψιό και μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της υπόθεσης.

Σημειώνεται πως σήμερα, Παρασκευή, οι συγγενείς και φίλοι του 68χρονου επιχειρηματία από τη Φοινικούντα λένε το τελευταίο «αντίο» στη Ριτσώνα, όπου θα πραγματοποιηθεί η καύση της σορού του.

«Ξέρει η Αστυνομία»

Για το φονικό στο κάμπινγκ που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, μίλησε νωρίτερα σήμερα στο Mega και ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

«Είναι ένα μυστήριο, μπορεί όμως να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος. Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να είναι ο ίδιος ο οποίος πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο πριν λίγο καιρό τον άνθρωπο αυτόν που τελικά τον σκότωσε εκεί», σημείωσε.

«Υπάρχουν πολλά αντιφατικά που δεν μπορείς να πεις αυτήν τη στιγμή αν είναι το κίνητρο οικονομικό. Μπορεί να είναι κάτι που δεν το περιμένει και κανείς», συμπλήρωσε και υπογράμμισε: «Εγώ θεωρώ ότι ξέρει η Αστυνομία, γιατί αυτό που διαρρέεται είναι ότι πολύ σύντομα θα φτάσουν στη σύλληψη».