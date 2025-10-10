Κάθε στοιχείο που θα τους βοηθήσει να εξιχνιάσουν το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα αξιοποιούν οι αστυνομικοί. «Πολύ σύντομα θα φτάσουν στη σύλληψη», τονίζει ο Γιώργος Καλλιακμάνης, ενώ η Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε πως υπάρχουν στοιχεία.

«Το Ανθρωποκτονιών έχει καταφέρει να μας εκπλήσσει κάθε φορά, να λειτουργεί αθόρυβα και στο τέλος να φτάνει στην εξιχνίαση. Σε αυτήν την υπόθεση θα έχουμε πάλι την ίδια πορεία θεωρώ», επεσήμανε για το διπλό φονικό με θύμα τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη, μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο, γιατί υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Κάνουν σταθερά βήματα οι αστυνομικοί, έχουν στοιχεία. Προφανώς και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην ταυτοποίηση του δράστη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε προχωρήσει στην έρευνα», δήλωσε.

«Από τη στιγμή που δεν έχουν απασχολήσει κανένας από τους δύο την Αστυνομία ποτέ και τη Δικαιοσύνη, κινούνται προς κάποιο προσωπικό κίνητρο», υπογράμμισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

«Ξέρει η Αστυνομία»

Για το φονικό στο κάμπινγκ που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, μίλησε επίσης στο Mega και ο επίτιμος πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

«Είναι ένα μυστήριο, μπορεί όμως να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος. Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να είναι ο ίδιος ο οποίος πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο πριν λίγο καιρό τον άνθρωπο αυτόν που τελικά τον σκότωσε εκεί», σημείωσε.

«Υπάρχουν πολλά αντιφατικά που δεν μπορείς να πεις αυτήν τη στιγμή αν είναι το κίνητρο οικονομικό. Μπορεί να είναι κάτι που δεν το περιμένει και κανείς», συμπλήρωσε και υπογράμμισε:

«Εγώ θεωρώ ότι ξέρει η Αστυνομία γιατί αυτό που διαρρέεται είναι ότι πολύ σύντομα θα φτάσουν στη σύλληψη».