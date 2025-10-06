Τον τρόμο βίωσε μια 35χρονη γυναίκα στον Ωρωπό, όταν ο πρώην σύντροφός της εισέβαλε στο σπίτι της το βράδυ της Κυριακής.

Εκείνη τη στιγμή η 35χρονη ήταν με τον νέο σύντροφό της, ο οποίος προσπάθησε να σταματήσει τον 45χρονο. Το αποτέλεσμα ήταν να δεχτεί επίθεση και χτυπήματα, με τον δράστη να αρπάζει τελικά την πρώην σύντροφό του και να την οδηγεί στο σπίτι του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. και ο χώρος αποκλείστηκε από αστυνομικούς του Τ.Δ.Ε.Ε. Ωρωπού και της Ο.Π.Κ.Ε., ενώ κλήθηκε και ειδικός διαπραγματευτής.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας επικοινώνησαν με τον 45χρονο και μαζί με την πρώην σύντροφό του κατάφεραν να τον πείσουν να παραδοθεί. Ο 45χρονος δεν είναι άγνωστος στις Αρχές, ενώ ως κίνητρο εκτιμάται ότι είναι η ζήλια.

Δικογραφία για την περίπτωσή του σχηματίστηκε από το Τ.Δ.Ε.Ε. Ωρωπού, ενώ τον λόγο έχει πλέον η Δικαιοσύνη.