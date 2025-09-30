Μία επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό. Ένας 37χρονος από τη Βουλγαρία οδηγούσε όχημα με συνοδηγό έναν 24χρονο Αφγανό και στο πορτμπαγκάζ είχε δύο μετανάστες.

Ο 37χρονος οδηγός, όπως μεταδίδει το voria.gr, ανέπτυξε ταχύτητα με το Ι.Χ. του προσπαθώντας να απομακρυνθεί, όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη έπειτα από πεζή καταδίωξη μαζί με τον 24χρονο.

Την επιχείρηση έκαναν αστυνομικοί από τα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου και Μυγδονίας, της Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράνομη μεταφορά – προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση και βία κατά υπαλλήλων και σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο κάθε μετανάστης τους είχε δώσει για τη μεταφορά του από 16.000 ευρώ.

Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Απογευματινές ώρες χθες (29/9) στην Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης (στο ύψος της Σίνδου), έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 37χρονος με συνοδηγό τον 24χρονο, εντόπισαν τέσσερις αλλοδαπούς, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια. Βραδινές ώρες χθες στην Εγνατία Οδό εντόπισαν, εμφανώς έμφορτο, αυτοκίνητο να κινείται μετά τα Κερδύλια με οδηγό τον 34χρονο, ο οποίος προκειμένου να αποφύγει επικείμενο έλεγχο ανέπτυξε ταχύτητα προσπαθώντας να απομακρυνθεί, το όχημα όμως ακινητοποιήθηκε και ο οδηγός συνελήφθη έπειτα από πεζή καταδίωξη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων, εκ των οποίων οι δύο εντοπίστηκαν στο χώρο των αποσκευών. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι παράτυποι μετανάστες κατέβαλαν για τη μεταφορά τους το χρηματικό ποσό των 16.000 ευρώ έκαστος. Κατασχέθηκαν συνολικά δύο κινητά τηλέφωνα και τα δύο αυτοκίνητα. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.