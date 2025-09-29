Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 29/9 γύρω στις 4:00 σε καφετέρια στην Καλλιθέα που βρίσκεται επί της λεωφόρου Θησέως.

Στο σημείο άμεσα έσπευσαν η άμεση Δράση, η Κρατική Ασφάλεια, καθώς και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ και στο σημείο εντοπίστηκαν υπολείμματα από γκαζάκια.

Επί τόπου έσπευσε και η Πυροσβεστική για να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε.

Από την έκρηξη που έγινε σημειώθηκαν υλικές ζημιές σε τραπεζοκαθίσματα, αλλά και στην είσοδο της επιχείρησης.

Με στόχο να διαπιστωθούν τα αίτια της εμπρηστικής επίθεσης πραγματοποιείται προανάκριση από τα στελέχη της Ασφάλειας.