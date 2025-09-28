Ειδική επιχειρησιακή δράση που είχε στόχο την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων υλοποιήθηκε από το απόγευμα μέχρι και το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχές του δήμου Καλαμαριάς, στο πλαίσιο της οποίας ελέγχθηκαν συνολικά εκατόν οκτώ άτομα, εκ των οποίων τα εκατόν δύο ανήλικοι.

Η δράση υλοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Σκοπός της δράσης ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας ενώ τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις της Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάζεται να συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.