Ένας 39χρονος Αλβανός, σεσημασμένος ήδη από το 2017 για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες κατά συναυτουργία, απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί Όπλων, είναι σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ ο άνθρωπος που έστησε τη χασισοφυτεία των 1.640 δενδρυλλίων κάνναβης στην Αρκαδία. Πρόκειται για μέλος της αλβανικής μαφίας στη χώρα μας, με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών να δίνει ακόμη ένα ηχηρό «χαστούκι» στα μέλη της.

Ο συγκεκριμένος σκληρός ποινικός, που έδινε «παρών» στο Αστυνομικό Τμήμα Μοσχάτου, έχει επίσης κατηγορηθεί για παράβαση του νόμου περί Όπλων ακόμη και την περίοδο που ήταν έγκλειστος στο κατάστημα κράτησης Δομοκού, ενώ το 2024 είχε περάσει και μια… βόλτα από το Α.Τ. Σύρου – Ερμούπολης μετά από καταγγελία για απειλές. Από την έρευνα της ΕΛΑΣ προέκυψε ότι ο 39χρονος Αλβανός «είχε αναλάβει τον συντονισμό των ενεργειών των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης, την κάλυψη των εκάστοτε αναγκών των καλλιεργειών και την επίβλεψη της προόδου αυτών, τη μεταφορά και τη διακίνηση των ναρκωτικών, την ανεύρεση των πελατών, παραλαβή των κερδών, εξασφάλιση των μεταφορικών μέσων της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς επίσης και την ασφαλή μετακίνηση των εργατών από και προς τη φυτεία».

Υπαρχηγός, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ένας 36χρονος επίσης Αλβανός, χωρίς ποινικό παρελθόν στη χώρα μας, ο οποίος κατηγορείται ότι «επέβλεπε τη φυτεία, αναλαμβάνοντας τη μεταφορά εργαλείων και υλικών απαιτούμενων για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης, εφοδίων και τροφίμων απαραίτητων για τη διαβίωση των καλλιεργητών που βρίσκονταν εντός της φυτείας, την επίβλεψη της ανάπτυξης των δενδρυλλίων κάνναβης, τη φύλαξη αυτής καθώς και την επιστασία των “εργατών” που βρίσκονταν εντός αυτής».

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν ακόμη τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους έναν 50χρονο –επίσης μέλος της αλβανικής μαφίας– γνώριμο της ΕΛΑΣ από το 2011 όταν είχε συλληφθεί πρώτη φορά για κατοχή και διακίνηση ηρωίνης. Ο ίδιος ποινικός το 2016 είχε κατηγορηθεί ξανά από τη Δίωξη Ναρκωτικών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατοχή ναρκωτικών ουσιών και για παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ είχε εμπλοκή σε ληστεία κ.ά. υποθέσεις.

Τέλος, σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ τα μέλη της αλβανικής μαφίας προσδοκούσαν οινομικά οφέλη ύψους έως και 8 εκατ. ευρώ από την πώληση της ακατέργαστης κάνναβης που θα παρήγαγαν τα 1.640 δενρύλλια.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σπείρα που καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη σε Αττική και Αρκαδία

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης με την εγκατάσταση πλήρως εξοπλισμένης φυτείας, καθώς και στη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Αρκαδίας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 5 αλλοδαποί, μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και οι αρχηγοί της, ηλικίας 73, 39, 36, 35 και 34 ετών, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης και με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της ΔΑΟΕ, της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ), καθώς και σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων καθώς και για κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής. Επιπλέον, στον πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθη 50χρονος αλλοδαπός, καθώς διαπιστώθηκε ότι κατέχει μαχαίρι και ότι διαμένει παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

Προηγήθηκε έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, από την οποία προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι-μέλη συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιούνταν κυρίως στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης (φυτεία), καθώς και την περαιτέρω διακίνηση των ποσοτήτων κάνναβης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης κατά την οποία επέλεγαν απρόσιτα σημεία εγκατάστασης των καλλιεργειών, λάμβαναν μέτρα προφύλαξης και είχαν επαγγελματική υποδομή για την διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης και παραγώγων αυτής, καθώς και κοκαΐνης, κεταμίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA) και ναρκωτικών δισκίων «ECSTASY», με σκοπό την αποκόμιση παράνομων προσόδων, που υπολογίζονται σε τουλάχιστον 8.000.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν διαρκή δράση, ιεραρχική δομή, καθώς και διακριτούς ρόλους:

Ο 39χρονος, ως αρχηγός, είχε αναλάβει -μεταξύ άλλων- τον συντονισμό των ενεργειών των μελών της οργάνωσης, την κάλυψη των αναγκών των καλλιεργειών, τη μεταφορά και τη διακίνηση των ναρκωτικών, την ανεύρεση των πελατών και την παραλαβή των κερδών.

Ο 36χρονος, ως υπαρχηγός, επέβλεπε τη φυτεία, αναλαμβάνοντας τη μεταφορά εργαλείων, υλικών, εφοδίων και τροφίμων, καθώς και την φύλαξη της φυτείας και την επιστασία των «εργατών» που βρίσκονταν εντός αυτής.

Τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, ήταν επιφορτισμένα -κατά περίπτωση- κυρίως για την ανεύρεση του χώρου αποθήκευσης και φύλαξης των ναρκωτικών (καβάτζα) και μέρους των χρημάτων, την ασφαλή μετακίνηση του αρχηγού της οργάνωσης, καθώς και την απόκρυψη των τηλεφωνικών συσκευών για την επικοινωνία των μελών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και δύσβατη δασώδη περιοχή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

1.640 δενδρύλλια κάνναβης,

1 τόνος, 161 κιλά και 161 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

4,3 γραμμάρια κοκαΐνης,

3,5 γραμμάρια κεταμίνης,

10 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA),

9 ναρκωτικά δισκία «ECSTASY»,

εξοπλισμός για καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης, όπως κόφτης, γάντια, γυαλιά, ποτιστήρι, σκαλιστήρι, σακί με λίπασμα κ.λπ.,

2 πιστόλια,

πολεμικό τυφέκιο,

χειροβομβίδα,

μαχαίρι, γεμιστήρες, 134 φυσίγγια,

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

12.250 ευρώ σε εμφανώς πλαστά χαρτονομίσματα.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ ο 39χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν -μεταξύ άλλων- για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες κατά συναυτουργία και του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, ενώ ο 50χρονος, για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα, τα ναρκωτικά και περί αλλοδαπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.