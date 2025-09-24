Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας οδηγήθηκε χθες ένας νεαρός, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από μέτρηση αλκοτέστ που έφτασε μέχρι και 2,41 g/l και χωρίς άδεια οδήγησης. Αφού καταδικάστηκε, πήρε το δρόμο για τη φυλακή, καθώς το δικαστήριο δεν ανέστειλε την ποινή φυλάκισης 17 μηνών, δεν τη μετέτρεψε σε χρηματική και δεν έκανε δεκτό το αίτημα η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Ο λόγος που το δικαστήριο εξάντλησε την αυστηρότητά του στον νεαρό κατηγορούμενο ήταν το γεγονός πως είχε ξανακαταδικαστεί για παρεμφερή παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, απ’ όπου είχε προκύψει και η αρχική αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Ο πρόεδρος επισήμανε στον κατηγορούμενο τον κίνδυνο ζωής που θα μπορούσε να έχει για άλλους ανθρώπους η απόφασή του να οδηγήσει το αυτοκίνητο έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ τέτοια που τον καθιστούσε πρακτικά ανίκανο να αντιδράσει.

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του ανέφερε πως ήπιε μόνο δύο ποτήρια κρασί και ίσως να επηρέασε τις υψηλές μετρήσεις στο αλκοτέστ το γεγονός πως δεν είχε καταναλώσει φαγητό νωρίτερα, ενώ τόνισε πως δεν σκόπευε να οδηγήσει μεγάλη απόσταση με το όχημά του, παρά ήθελε να κάνει έναν κύκλο μέχρι να φορτίσει το κινητό του.

Το δικαστήριο τελικά του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 17 μηνών, χρηματικό πρόστιμο, αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης και, απορρίπτοντας την εφέσιμη δύναμη της αναστολής και τη μετατροπή σε χρηματική, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Σωφρονιστικό Κατάστημα.

Να σημειωθεί πως το νόμιμο όριο αλκοτέστ στην Ελλάδα για το 2025 ορίζεται από το άρθρο 46 του Κ.Ο.Κ στα 0,50 g/l.