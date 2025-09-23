Αφού ζητούσε αγκαλιά από τα θύματά της, μια 37χρονη Ρομά αφαιρούσε από τον λαιμό τους αλυσίδες και εξαφανιζόταν. Τα θύματα της 37χρονης ήταν κυρίως ηλικιωμένοι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ενώ παρίστανε πως ήταν γνωστή τους. Μάλιστα, δεν δίσταζε να χρησιμοποιήσει και βία, όταν δεν τα κατάφερνε με άλλον τρόπο να πάρει τα κοσμήματα.

Η δράση της 37χρονης, η οποία έχει συλληφθεί, καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας και φαίνεται σε βίντεο-ντοκουμέντο.

Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να πλησιάζει μια ηλικιωμένη που κάθεται σε μπαλκόνι σπιτιού και, αφού της μιλά σε φιλικό τόνο, ανοίγει την πόρτα και την παίρνει αγκαλιά, παριστάνοντας πως είναι γνωστή της. Αμέσως, της πιάνει τα μαλλιά, τα παραμερίζει και, χωρίς να σταματήσει να της μιλά, για να αποσπά την προσοχή της από τις κινήσεις της, παίρνει την αλυσίδα από τον λαιμό της ηλικιωμένης κια στη συνέχεια τη χαιρετά και φεύγει περπατώντας.

Σημειώνεται πως η 37χρονη κι ένας 48χρονος έχουν συλληφθεί στον Κορυδαλλό, κατηγορούμενοι για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές και ληστείες.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και ακόμα δύο μέλη, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή και τις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ καθώς και κάμερες οι οποίες κατέγραφαν τους εξωτερικούς χώρους των οικιών, προκειμένου να ενημερώνονται οι κατηγορούμενοι σε περίπτωση εμφάνισης της Αστυνομίας.