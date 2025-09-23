Μια 37χρονη και ένας 48χρονος συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, το μεσημέρι της 18ης Σεπτεμβρίου στον Κορυδαλλό, κατηγορούμενοι για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές και ληστείες κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και ακόμα δύο μέλη, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων κλοπών και ληστείας σε βάρος ηλικιωμένων και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι από ειδική ομάδα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, η οποία χρονολογείται τουλάχιστον από τα τέλη Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

Επιπλέον, για την 37χρονη διαπιστώθηκε ότι σε βάρος της εκκρεμούσε βούλευμα με το οποίο διατασσόταν η σύλληψή της, για τα αδικήματα της κλοπής και της ληστείας.

Πώς δρούσε η 37χρονη

Ως προς τον τρόπο δράσης, η 37χρονη, κινούμενη με υπηρεσιακό όχημα από κοινού με τον 48χρονο, εντόπιζε τα θύματά της, επιλέγοντας κυρίως ηλικιωμένα άτομα και αφού τα προσέγγιζε, προσποιούμενη φιλικό σε αυτά πρόσωπο και με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, αφαιρούσε από την κατοχή τους χρυσές αλυσίδες λαιμού.

Σημειώνεται ότι σε μία περίπτωση, προκειμένου να αφαιρέσει αλυσίδα από ηλικιωμένο, η 37χρονη δεν δίστασε να του ασκήσει σωματική βία.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, εξιχνιάστηκαν 2 περιπτώσεις κλοπών και περίπτωση ληστείας σε Νίκαια και Κορυδαλλό.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή και τις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ καθώς και κάμερες οι οποίες κατέγραφαν τους εξωτερικούς χώρους των οικιών, προκειμένου να ενημερώνονται οι κατηγορούμενοι σε περίπτωση εμφάνισης της Αστυνομίας.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.