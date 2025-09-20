Άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης, με θύμα μια 28χρονη γυναίκα.

Η ίδια κατήγγειλε τον πατέρα της, ο οποίος -όπως υποστηρίζει- τη χτύπησε βάναυσα. Σύμφωνα με την καταγγελία της 28χρονης, ο 57χρονος πατέρας της την άρπαξε από τα μαλλιά και τη χτύπησε άσχημα, όπως μεταδίδει το cretalive.

Η νεαρή γυναίκα κατάφερε να γλιτώσει από τα χειρότερα χάρη στην άμεση επέμβαση των εργαζομένων στην επιχείρηση του φερόμενου ως δράστη.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην ΕΛ.ΑΣ. και ο 57χρονος συνελήφθη.