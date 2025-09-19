Ένα περιστατικό κακοποίησης ζώων σημειώθηκε την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου σε περιοχή του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης, από 47χρονο υπήκοο Αλβανίας.

Ειδικότερα, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αποθήκη ιδιοκτησίας του, διαπιστώθηκε να έχει δεμένα με αλυσίδα, δυσκολεύοντας την κίνησή τους, 14 σκυλιά και μία γάτα κλεισμένη σε κλουβί, παραβιάζοντας τους κανόνες ευζωίας.

Ο ίδιος συνελήφθη, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, ενώ εκκρεμεί διαδικασία διοικητικής απέλασης από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου και θα οδηγηθεί αρμοδίως.