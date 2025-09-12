Για τη δολοφονία της μητέρας της από τον πατέρα της στον Βόλο, μίλησε η 18χρονη Αναστασία, κόρη του ζευγαριού στην πρώτη της συνέντευξη μετά το τραγικό περιστατικό.

«Θα μου λείψουν και οι δύο. Και οι δύο φταίνε γιατί και η μαμά έκανε κάποια λάθη που δεν έπρεπε να τα κάνει. Αλλά έπρεπε να χωρίσουν με τον μπαμπά. Να ήταν καλύτερα και οι δύο και να βλέπουμε και τον έναν και τον άλλον» ανέφερε χαρακτηριστικά η 18χρονη Αναστασία μιλώντας στο Live News του MEGA.

«Ο μπαμπάς δεν έπρεπε να σκοτώσει τη μητέρα μου» συμπλήρωσε η ίδια, η οποία ερωτώμενη αν έχει μιλήσει με τον πατέρα της από τότε σημείωσε: «Μια φορά μίλησα, με πήρε τηλέφωνο, μου είπε αυτά που έγιναν το πρωί, αλλά δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι».

Τέλος, σε ερώτηση σχετικά με το αν θα ήθελε να επισκεφθεί τον πατέρα της στη φυλακή, τόνισε πως: «Δεν ξέρω αν θέλω να τον δω. Θέλω πάρα πολύ αλλά μακάρι να ήταν και η μητέρα μου μπροστά. Πριν πάμε διακοπές είχαν καβγάδες. Από ένα μήνυμα ξεκίνησε αυτό. Είδε ο μπαμπάς τα μηνύματα στο κινητό. Ο μπαμπάς δεν είχε χτυπήσει ποτέ εμάς και δεν είχα δει ποτέ να χτυπά και τη μητέρα μου. Δεν ήταν βίαιος. Ήταν πάρα πολύ ζηλιάρης, λογικό είναι».