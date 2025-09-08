Μοιραίες αποδείχθηκαν οι διακοπές στην Καβάλα για 59χρονη Βρετανίδα που εντοπίστηκε νεκρή στο Φιδονήσι. Ο σύζυγός της ζητά απαντήσεις ενώ σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, η αιτία θανάτου ήταν πνιγμός, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης ή τραυματισμού.

Η γυναίκα αγνοούταν από 1η Αυγούστου όταν και χάθηκε μυστηριωδώς από την παραλία Οφρυνίου στην Καβάλα, ενώ έκανε διακοπές με τον σύζυγό της.

Το άψυχο σώμα της εντοπίστηκε μετά από περισσότερο από έναν μήνα, στο νησάκι 25 μίλια νοτιότερα, το Φιδονήσι, που είναι ιδιωτικής ιδιοκτησίας όπως μεταδίδει το kavalapost.gr και η σορός της ταυτοποιήθηκε από το μαγιό το οποίο φορούσε καθώς και από χειρουργική τομή στο στήθος της.

«Ήξερα ότι κάτι κακό είχε συμβεί»

Ο 66χρονος σύζυγός της, Κρις Μπουρντά, ο οποίος είναι φαρμακοποιός δήλωσε πως γυναίκα του Μισέλ είχε ιστορικό με κατάθλιψη και αγχώδεις διαταραχές, αλλά τις τελευταίες ημέρες φαινόταν ήρεμη και χαρούμενη.

«Το προηγούμενο βράδυ με κρατούσε από το χέρι και μιλούσαμε για τα 40 χρόνια που ήμασταν μαζί. Είχαμε σχέδια για άλλα 40 χρόνια μπροστά μας», είπε φανερά συγκινημένος ο σύζυγός της.

Η 59χρονη

«Εκείνη τη μέρα είχαμε φάει κρέπες και είπαμε να κοιμηθούμε λίγο στην ξαπλώστρα. Δυστυχώς, αποκοιμήθηκα πρώτος. Όταν ξύπνησα και είδα ότι λείπει, κατάλαβα αμέσως ότι κάτι πήγε στραβά», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Μπουρντά σε δηλώσεις του στην Daily Mail.

«Άφησε πίσω τα γυαλιά, τα φάρμακά της και την πετσέτα της»

Σύμφωνα με τον ίδιο, η 59χρονη εξαφανίστηκε αφήνοντας πίσω τα γυαλιά της, τα φάρμακά της και την πετσέτα της – σημάδια ότι δεν είχε σκοπό να απομακρυνθεί ή να φύγει από μόνη της και τόνισε πως «ήξερε ότι κάτι κακό έχει συμβεί».

Ο Κρις Μπουρντά εξαπέλυσε κριτική κατά του ελληνικού Λιμενικού και των τοπικών Αρχών λέγοντας: «Άργησαν να εμφανιστούν. Πέρασαν δύο ώρες μέχρι να φτάσει η αστυνομία και άλλες τρεις για να συμπληρώσουν την αναφορά εξαφάνισης. Δεν έκαναν τίποτα ουσιαστικό – ούτε σκυλιά έφεραν, ούτε drones χρησιμοποίησαν. Και η βάρκα έβγαινε μόνο νύχτα, για να μην τρομάξουν τους τουρίστες», κατήγγειλε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ακόμη και όταν απευθύνθηκε σε σερβιτόρο για βοήθεια, εκείνος άρχισε να γελάει, μέχρι που του εξήγησε ότι η σύζυγός του αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

«Ένιωσα ότι επειδή ήμασταν ξένοι, δεν μας πήραν στα σοβαρά. Δεν είδα κανέναν αστυνομικό στην παραλία εκείνη την ημέρα. Ένας επισκέπτης στο ξενοδοχείο μάς είπε ότι ούτε αυτός είδε παρουσία Αρχών», δήλωσε.

Μεταξύ άλλων, ο Κρις Μπουρντά τόνισε πως η τραγωδία αυτή αντανακλά και σοβαρές ελλείψεις στο βρετανικό σύστημα ψυχικής υγείας, τονίζοντας πως η σύζυγός του δεν είχε πρόσβαση στην κατάλληλη ψυχιατρική φροντίδα, παρότι είχε ζητήσει βοήθεια.

«Η κατάθλιψη είναι ύπουλη. Μπορούν να φαίνονται καλά, ενώ μέσα τους πνίγονται. Νόμιζα ότι ήταν καλά, αλλά τελικά δεν ήταν. Αν είχε δει ψυχίατρο νωρίτερα, ίσως να ήταν ακόμα ζωντανή» σημείωσε.