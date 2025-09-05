«Όλο το σώμα είχε εξαφανιστεί κι ευτυχώς ένα κόκκαλο από το στήθος που είχε κάνει εγχείρηση με αυτό την καταλάβαμε και από το μαγιό. Είχε ένα κομματάκι που ήταν εγγλέζικη μάρκα και το νούμερο. Από αυτό μόνο» συγκλονίζει ο σύζυγος της 59χρονης που είχε εξαφανιστεί την 1η Αυγούστου από παραλία της Καβάλας και βρέθηκε νεκρή χθες το μεσημέρι.

Ο ιατροδικαστής που την εξέτασε εξηγεί στο Live News πως η σορός ήταν σε προχωρημένη σήψη κι επομένως η αναγνώριση έγινε κυρίως από το σκούρο μοβ μαγιό, που φορούσε η 59χρονη.

«Έγινε αναγνώριση καταρχήν από το μαγιό της. Το αγόρασε ο σύζυγος της στην Αγγλία, 14 μέγεθος και γράφει στην ετικέτα Ηνωμένο Βασίλειο. Την αναγνώρισε 100% τη γυναίκα του. Εγώ έβαλα πιθανή αιτία θανάτου πνιγμό εντός ύδατος» λέει χαρακτηριστικά.

«Η γυναίκα μου ήταν πάντα αυτόνομη, πάντα ήθελε να δουλεύει. Και η πρώτη φορά που στεναχωρήθηκε ήταν όταν την έδιωξαν από τη δουλειά. Εκεί έπαθε κατάθλιψη» αναφέρει ο σύζυγός της, μιλώντας στην εκπομπή του Mega.

«Το πρόβλημα με τη θάλασσα είναι ότι είχε κύμα εκείνη τη μέρα και αέρα. Το μεγαλύτερο σφάλμα το έκανε η αστυνομία. Να μου λέει ο ‘’Σέρλοκ Χολμς’’ ότι μπορεί να έφυγε με άλλον. Ούτε μηνύματα υπήρχαν, ούτε κλήσεις ούτε τίποτα» καταγγέλλει.

«Δυστυχώς στην Ντούζλα υπάρχουν ρεύματα. Με το μάτι δεν τα βλέπεις αλλά με το drone τα βλέπεις, δηλαδή πνίγονται πολλά άτομα στο σημείο» καταλήγει ο σύζυγος της 59χρονης.

Τη σορό εντόπισε ένα ιστιοφόρο που βρισκόταν στην περιοχή. Αμέσως ειδοποίησε το Λιμενικό το οποίο πραγματοποίησε την περισυλλογή της σορού στις 5.30 το απόγευμα.