Νεκρή εντοπίστηκε η 59χρονη Βρετανίδα Μισέλ Μπούρντα, που αγνοούνταν για περισσότερο από έναν μήνα, από την 1η Αυγούστου, στην παραλία Οφρυνίου της Καβάλας. Η σορός της βρέθηκε τελικά στο Φιδονήσι, περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο εξαφάνισής της.

Ο σύζυγός της, Κρις Μπούρντα, εμφανώς συντετριμμένος, καταγγέλλει καθυστερήσεις και αδιαφορία των Αρχών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βρετανία, και περιγράφει με τις τελευταίες στιγμές πριν εξαφανιστεί η σύζυγός του.

Η Μισέλ εξαφανίστηκε ενώ ο σύζυγός της κοιμόταν σε μια ξαπλώστρα στην παραλία. Όταν ξύπνησε, διαπίστωσε ότι εκείνη έλειπε, ενώ τα προσωπικά της αντικείμενα ήταν στη θέση τους.

«Βρήκαν τη σορό της. Δυστυχώς, το περίμενα» ανέφερε ο σύζυγος της 59χρονης, σύμφωνα με την Daily Mail.

«Το πρόβλημα είναι ότι το λιμενικό ξεκίνησε τις έρευνες αργά το βράδυ, και δεν ξέρω τι επιπτώσεις είχε αυτό» προσθέτει. «Είπαν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι είχε πνιγεί και ότι την είδαν να ακολουθεί έναν άγνωστο άντρα. Αλλά ήξερα ότι αυτό δεν ίσχυε. Δεν θα έφευγε χωρίς τα χρήματά της, τα γυαλιά της ή τα φάρμακά της».

Επίσης, σημείωσε ότι η αστυνομία δεν χρησιμοποίησε μέσα όπως drones ή ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά κατά την αναζήτηση.

Ο Μπουρντά δεν δίστασε να επιρρίψει ευθύνες και στο βρετανικό ΕΣΥ, κατηγορώντας το για καθυστερήσεις στη διάγνωση και θεραπεία της συζύγου του, η οποία έπασχε εδώ και χρόνια από κατάθλιψη και άγχος.

«Κρατούσε το χέρι μου το προηγούμενο βράδυ»

Το ζευγάρι είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για καλοκαιρινές διακοπές έξι εβδομάδων, και, όπως λέει ο Κρις Μπούρντα, τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία.

«Το προηγούμενο βράδυ κρατούσε το χέρι μου και τίποτα δεν έδειχνε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά» λέει «Μιλούσαμε πριν λίγες μέρες και μου έλεγε πόσο χαρούμενη ήταν για τα 40 χρόνια μας μαζί. Κι εγώ της είπα “ναι, ελπίζω να έχουμε άλλα 40 μπροστά μας”».

Ο Κρις Μπούρντα συνεχίζει να ζητά απαντήσεις για τον χαμό της συζύγού του ενώ η σορός της Μισέλ αναμένεται να ταυτοποιηθεί επίσημα μέσω νεκροτομής. Για τον ίδιο, αυτή δεν είναι απλώς μια οικογενειακή τραγωδία, αλλά μια περίπτωση όπου – όπως λέει – «αν οι σωστοί άνθρωποι είχαν κινηθεί την κατάλληλη στιγμή, ίσως να είχε σωθεί μια ζωή».