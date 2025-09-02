Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, η κηδεία της 86χρονης Τιτίκας Βασιλοπούλου, η οποία έχασε τη ζωή της το βράδυ της Παρασκευής στην Ακτή Δυμαίων, όταν παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα ενώ συνόδευε την 8χρονη Μαρία. Η ηλικιωμένη γυναίκα φέρεται να έδρασε με αυτοθυσία, χρησιμοποιώντας το σώμα της ως «ασπίδα» για να προστατεύσει το παιδί, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά.

Ιδιαίτερα ήταν η στιγμή που η χορωδία αποχαιρέτησε τη «γιαγιά Τιτίκα», ερμηνεύοντας το διαχρονικό τραγούδι «Μενεξέδες και Ζουμπούλια», σκορπίζοντας ρίγη συγκίνησης σε συγγενείς και παρευρισκόμενους.

Η κηδεία της 86χρονης τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου, παρουσία συγγενών, φίλων και κατοίκων της περιοχής, που την αποχαιρέτησαν με συγκίνηση, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο με αρχές και μεγάλη αγάπη για τα παιδιά, σύμφωνα με το tempo24.

Την ίδια ώρα, στις 11:00 το πρωί, ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που ενεπλάκη στο τροχαίο οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Πάτρας για να απολογηθεί. Ο άνδρας είχε μεταφερθεί τη Δευτέρα στα δικαστήρια, όπου διορίστηκε αυτεπάγγελτα δικηγόρος και έλαβε προθεσμία για τη σημερινή του απολογία.

Το 8χρονο κορίτσι εξακολουθεί να νοσηλεύεται τραυματισμένο, ενώ σύμφωνα με τη γιαγιά του, Μαρία Αγγελοπούλου, βρίσκεται σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. «Λέει συνέχεια “έρχεται μηχανή επάνω μου” και ρωτάει πού είναι η γιαγιά». Ο πατέρας του παιδιού, εμφανώς συντετριμμένος, δήλωσε πως δεν έχουν αποκαλύψει ακόμη στο κορίτσι τον θάνατο της γιαγιάς Τιτίκας. «Της έχουμε πει ότι η γιαγιά Τιτίκα είναι βαριά τραυματισμένη και νοσηλεύεται σε άλλο νοσοκομείο», είπε χαρακτηριστικά.