Πάνω από ένα κιλό κάνναβη και 61 γραμμάρια κοκαΐνη εντόπισαν αστυνομικοί στο σπίτι ενός άνδρα 31 ετών, σε χωριό του δήμου Κιλκίς.

Συγκεκριμένα, ο συλληφθείς εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και διαπιστώθηκε να αποκρύπτει σε αποθήκη στο σπίτι του 9 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 706 γραμμαρίων, 12 συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη, συνολικού βάρους 331,7 γραμμαρίων, 3 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 61 γραμμάριων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Επίσης, από την κατοχή του κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

πηγή: ΑΠΕ