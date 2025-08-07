Υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας απασχολεί τα τελευταία 24ωρα την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας με θύμα έναν 51χρονο.

Του ανταποκριτή μας στη Στερεά Ελλάδα στο lamiareport

Για την υπόθεση μάλιστα έχει συλληφθεί η 64χρονη πεθερά του, ενώ αναζητείται και η εν διαστάσει σύζυγός του.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο 51χρονος στην αστυνομία, τη Δευτέρα 4 Αυγούστου 2025, η μητέρα του έλαβε έναν φάκελο στον οποίο δεν αναγραφόταν κάποιο στοιχείο αποστολέα και εντός αυτού υπήρχαν δικές του ακατάλληλες φωτογραφίες και ένα χειρόγραφο επίσης ακατάλληλο προς δημοσιοποίηση. Υπέδειξε δε την εν διαστάσει σύζυγό του, που διαμένει προσωρινά στο σπίτι της πεθεράς του, ως δράστιδες της αποστολής του άσεμνου υλικού.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν νομότυπο έλεγχο στο σπίτι της 64χρονης στη Λαμία, όπου και κατάσχεσαν δύο κινητά τηλέφωνα με σχετικό υλικό, καθώς και επιπλέον φωτογραφίες που απεικόνιζαν τον παθόντα σε προσωπικές στιγμές! Συνέλαβαν την πεθερά ενώ η 46χρονη κόρη της αναζητείται.

Η 64χρονη οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί για σήμερα το πρωί.