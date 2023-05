Παροχές με στρατηγική από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν εξηγείται αλλιώς η κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να εξαγγείλει χθες ενίσχυση 150 ευρώ στους νέους, έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ με την προϋπόθεση της ασφάλισης του σπιτιού και αύξηση, έστω μικρή, του επιδόματος για τα παιδιά όσων εργάζονται στο Δημόσιο. Σήκωσα το τηλέφωνο και ρώτησα πώς φτάσαμε εδώ. Ο άνθρωπός μου που έχει πλήρη εικόνα τι συζητάνε στο ευρύτερο επιτελείο του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, μου είπε το εξής: «Κοιτάζουν τις κυλιόμενες μετρήσεις και όπου βλέπουν πρόβλημα κάνουν στοχευμένες εξαγγελίες».

Άγχος για τους νέους

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Οι στοχευμένες εξαγγελίες πρώτον, αφορούν τμήμα του εκλογικού σώματος που είναι σε απόσταση από τη ΝΔ. Και δεν αναφέρομαι στον ΕΝΦΙΑ, αλλά για τους νέους και τους δημοσίους υπαλλήλους, όπου έχει μεγαλύτερη επιρροή ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Ε, επειδή έγινε ανάλυση των τελευταίων μετρήσεων, εντόπισαν πρόβλημα στους νέους. Θα αλλάξει αυτό; Η ΝΔ θέλει να δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα και αν τη στηρίξει όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της νεολαίας. Επ’ αυτού θα επενδύσει και στο αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών της προσεχούς Τετάρτης, ώστε να απαντήσει σε όσους λένε πως έχει πρόβλημα στους νέους.

Στην Άρτα με φόντο τον Τσίπρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα θα είναι στην Άρτα, όπου θα μιλήσει σε συγκέντρωση στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης. Η επιλογή δεν έγινε τυχαία. Ο πρωθυπουργός επέλεξε την Άρτα για να κάνει μια από τις ανοικτές του συγκεντρώσεις, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας κατάγεται από την περιοχή. Βέβαια εδώ, όπως σας έχω πει, υπάρχει το παράδοξο, να είναι άλλοτε κάστρο της ΝΔ και η συντηρητική παράταξη να έχει επιρροή, αλλά από το 2015 και μετά πρωτεύει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Ο Μητσοτάκης θέλει να αλλάξει αυτό και με την ομιλία του σήμερα θα το επιχειρήσει αυτό και μένει να φανεί εάν θα το πετύχει.

Με τον Άρη ο Τσίπρας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει, όπως είπαμε στο κλειστό γυμναστήριο της Άρτας, εκατοντάδες μέτρα μακρυά από την πλατεία Ζέρβα, όπου υπάρχει άγαλμα (έφιππος ο Ζέρβας) του αρχηγού του ΕΔΕΣ. Ο Αλέξης Τσίπρας που έστησε κατά μιάμιση ώρα (σ.σ. ώρα ΠΑΣΟΚ κανονική) τους Αρτινούς την περασμένη Παρασκευή και πολλοί έφυγαν, μην αντέχοντας να περιμένουν μέσα στον ήλιο, πάει σήμερα στην Λαμία, όπου θα μιλήσει στην πλατεία του Λαού, με φόντο το άγαλμα του Άρη Βελουχιώτη.

Στο γεφύρι ο Βαρουφάκης

Στην Άρτα βρέθηκε, χθες -ανάμεσα σε Κυρ. Μητσοτάκη και Αλ. Τσίπρα, ο Γιάνης Βαρουφάκης. Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 πήγε και έδωσε συνέντευξη Τύπου στο καφέ-εστιατόριο Πρωτομάστορας, με φόντο το ιστορικό γεφύρι. Να σας πω, για την ιστορία, ότι η συνέντευξη δόθηκε κάτω από έναν υπεραιωνόβιο πλάτανο που επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι Οθωμανοί κρέμαγαν τους Έλληνες. Ο Γ. Βαρουφάκης δεν τόλμησε ομιλία, αλλά προτίμησε συνέντευξη με λίγα στελέχη, μεταξύ των οποίων και αρκετά πρώην μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν πάει το 2015 στη ΛΑΕ υπό τον Παναγιώτη Λαφαζάνη.

Οι πρώην έρχονται…

Και επειδή λέμε για την δραστηριότητα των νυν αρχηγών, έχουμε και δραστηριότητα των πρώην σε βαθμό που μας εκπλήσσει. Καλά μην περιμένετε απ’ όλους τους πρώην, αλλά θα εστιάσω στον Αντώνη Σαμαρά και κυρίως στον Γιώργο Παπανδρέου. Για τον Κώστα Καραμανλή μην υπολογίζετε και πολλά. Απλά στη ΝΔ θα τους δούμε όλους μαζί σε λίγες ώρες στο Ζάππειο, στην εκδήλωση του κόμματος που θα γίνει αύριο για την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη και παρουσία των Αντ. Σαμαρά και Κ. Καραμανλή.

Η ομιλία Σαμαρά

Ο Αντώνης Σαμαράς όμως δεν κάθεται ήσυχος και θέλει να κάνει και ανοικτή συγκέντρωση. Πού θα την κάνει; Έμαθα, από δικό του άνθρωπο, ότι ετοιμάζεται να μιλήσει στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας και μάλιστα γίνεται κινητοποίηση επ’ αυτού. Πρωτοφανές. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον τι θα πει, καθώς όπως ακούγεται, ο ίδιος καίγεται να εκλεγούν οι δικοί του άνθρωποι ανά την επικράτεια.

Ο Γιώργος από τα παλαιά

Ο Γ. Παπανδρέου από την άλλη, συγκάτοικος του Αντ. Σαμαρά στο Χάρβαρντ, περιοδεύει σε διάφορες περιοχές και κάνει ανοικτές ομιλίες. Μια τέτοια έγινε στις Μοίρες Ηρακλείου με πάρα πολύ κόσμο, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός παραχώρησε και συνέντευξη στην ΕΡΤ, παίρνοντας θέση και για την διαμάχη μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Γ. Παπανδρέου τι είπε; «Ο πατέρας μου στη διαθήκη του, μου έδωσε ένα μόνο πράγμα, το όνομά του. Μεγάλη τιμή. Αλλά το έργο του και η ιστορία του ούτε σε μένα ανήκουν, σε κανένα δεν ανήκουν, ανήκουν στον Ελληνικό λαό και στην Ελληνική ιστορία». Σαφές και κυρίως καρφί για τον Αλέξη Τσίπρα, όπως και η αναφορά του για το βρώμικο 1989 και την τότε προσπάθεια του ενιαίου Συνασπισμού να καταδικαστεί ο Ανδρέας Παπανδρέου , μετά την συγκυβέρνηση με τη ΝΔ.

Το πουλάει το σκάφος

Μνηστήρες έχουν αρχίζει να εμφανίζονται, εκδηλώνοντας όπως μου λένε το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση ενός σκάφους 38 μέτρων της εφοπλιστικής οικογένειας Λαιμού. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα σκάφος Codecasa 38, ψυχαγωγικού χαρακτήρα, το πρώτο από τα τρία που απέκτησε η οικογένεια. Το συγκεκριμένο σκάφος ναυπηγήθηκε το 1992 και μέχρι πρότινος, λειτουργούσε ως «ξενοδοχείο» με δυνατότητα φιλοξενίας επισκεπτών, όντας αραγμένο στη μαρίνα του Φλοίσβου. Δεδομένου ότι το ενδιαφέρον για την απόκτησή του είναι αρκετά έντονο το τελευταίο διάστημα, δε θα αργήσει όπως όλα δείχνουν να βγει νέο ιδιοκτήτη.

Τι έγινε με την βρετανική Primark στην Ελλάδα

Κάποια στιγμή όχι πολύ μακριά από το τώρα, στη διάρκεια του 2022, είχε κυκλοφορήσει στην αγορά η είδηση ότι η βρετανική αλυσίδα ειδών ένδυσης, Primark, θα ερχόταν στην Ελλάδα. Η είδηση διαψεύστηκε κατηγορηματικά από τη Dimand, η οποία έχει την ευθύνη της ανάπτυξης του ακινήτου και ταυτόχρονα διαπραγματεύεται με τους ενδιαφερόμενους μισθωτές. Θα έρθω τώρα στο προκείμενο. Επειδή όπου υπάρχει καπνός, συνήθως υπάρχει και φωτιά, το ενδιαφέρον της Primark ήταν υπαρκτό για να έρθει στην Ελλάδα και μάλιστα να δημιουργήσει το πρώτο της κατάστημα στο εμβληματικό κτίριο του Πειραιά. Τι συνέβη; Αυτό που επίσης μου λένε από την αγορά, είναι ότι η αλυσίδα δεν βρήκε πρόσφορο έδαφος ως προς τις απαιτήσεις που είχε από την πλευρά της Dimand. To αποτέλεσμα ήταν να ανασχεθεί η είσοδος στην Ελλάδα, του ομίλου Associated British Foods, ο οποίος το 2022 είχε κύκλο εργασιών 17 δισεκατομμυρίων στερλινών και προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων την ίδια χρονιά ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων στερλινών. Πλέον, οι χώροι στέγασης εταιρειών λιανικής πώλησης έχουν «κλείσει» στον Πύργο μετά και την συμφωνία με τον όμιλο Inditex (Zara), ενώ είχε ήδη προηγηθεί ως μισθωτής ο βρετανικός όμιλος JD Sports, με τζίρο 8,5 δισεκατομμυρίων στερλινών το 2021, ο οποίος μάλιστα έχει εξαγοράσει και την πλειοψηφία των μετοχών της εν Ελλάδι, Cosmos Sport. Επομένως ο χώρος – ακόμα και αν άλλαζαν τα δεδομένα – δεν είναι πλέον διαθέσιμος ούτε για άλλη επιχείρηση, ούτε όμως και για την Primark στο κτίριο του «Πύργου».

Η PQH και οι πλειστηριασμοί των τραπεζών

Είναι μάλλον αρκετά γνωστό ότι η PQH, είναι ένας ειδικός φορέας εκκαθάρισης οντοτήτων με ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις. Ανάμεσα σε αυτές είναι και μία σειρά από πρώην τράπεζες περιφερειακού κατά βάση χαρακτήρα αλλά και της Αγροτικής. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει την περίοδο που διανύουμε, είναι ότι ένα μεγάλο πακέτο ακινήτων μεταξύ των οποίων ιδιοκτησίες των ATE Leasing, της Αγροτικής Τράπεζας, της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας, βγαίνουν στο «σφυρί», μέσω της διαδικασίας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Πρόκειται κυρίως για μικρής εμβέλειας ιδιοκτησίες όπως για παράδειγμα καταστήματα, αγροτικές εκτάσεις και κάποιες κατοικίες. Η ημέρα και της δημοπρασίας είναι στις 31 Μαΐου.

«Τρέχει» η Grivalia Hospitality

Μάχη με τον χρόνο δίνει αυτή την περίοδο η Grivalia Hospitality, προκειμένου να ολοκληρώσει το φιλόδοξο και ξεχωριστό έργο κατασκευής στα Αστέρια της Γλυφάδας. Εκεί θα λειτουργήσει η ξενοδοχειακή μονάδα One & Only Aesthesis. Η δοκιμαστική του λειτουργία θα είναι από 1η Αυγούστου και οι πρώτες κρατήσεις θα αρχίσουν να «πέφτουν» στο σύστημα από τις αρχές του προσεχούς Οκτωβρίου. Ωστόσο εάν η δοκιμαστική περίοδος ικανοποιήσει τους ανθρώπους της One & Only που θα είναι ο operator της πολυτελούς ξενοδοχειακούς μονάδας στα Αστέρια, δεν αποκλείεται η έναρξη λειτουργίας να σηματοδοτηθεί και από τον Σεπτέμβριο. Σας θυμίζω ότι στα Αστέρια θα λειτουργήσουν 12 σουΐτες, 95 bungalows, ένα συγκρότημα με 7 branded βίλες, μία προεδρική βίλα και έξι ακόμα διακεκριμένες βίλες πλησίον της προεδρικής.

Το οικόπεδο στα Σεπόλια

Η Danos, εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου ακινήτων και real estate περιουσίας, τρέχει τον πλειστηριασμό για προνομιακό ακίνητο που βρίσκεται στον Κηφισό, στα Σεπόλια. Το οικόπεδο αναμένεται να προσελκύσει αρκετούς ενδιαφερόμενους, πιθανότατα από πλευράς των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, καθώς η τοποθεσία θεωρείται ιδανική. Η έκτασή του είναι κοντά στα 3 στρέμματα, με δυνατότητα 27 μέτρων ανοικοδόμησης καθ’ ύψος και δυνατότητα συντελεστή κάλυψης επί της συνολικής έκτασης του οικοπέδου, σε ποσοστό 70%. Δεν αποκλείεται βέβαια να εξεταστεί και από πιθανούς ενδιαφερόμενους που θέλουν να κατασκευάσουν κτίριο γραφείων, καθότι είναι μία από τις ενδεδειγμένες χρήσεις.