Με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 30.000 ευρώ και απειλή αφαίρεσης διπλώματος για 3 χρόνια, η ΑΑΔΕ σφίγγει τον κλοιό γύρω από ιδιοκτήτες οχημάτων τα οποία φαινομενικά είχαν τεθεί σε ακινησία, αλλά εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν ή να είναι σταθμευμένα αλλού από το δηλωμένο σημείο.

Η ΑΑΔΕ θα αρχίσει να στέλνει κλήσεις στους κατόχους ΙΧ προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις οι οποίες φτάνουν μέχρι και πέντε χρόνια πίσω, ενεργοποιώντας αναδρομικά τις κυρώσεις του νόμου 4758/2020.

Οι οδηγίες Πιτσιλή

Νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή η οποία ανοίγει το δρόμο για την επιβολή των κυρώσεων προβλέπει τα εξής:

Εάν περιέλθουν στην ΑΑΔΕ δημόσια έγγραφα από υπηρεσίες εκτός της Ανεξάρτητης Αρχής (π.χ. Τροχαία) βάσει των οποίων έχει διαπιστωθεί στο πλαίσιο ελέγχων αρμοδιότητάς τους όχημα που έχει τεθεί σε ακινησία είτε να κυκλοφορεί, είτε να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, είτε να είναι σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στη δήλωση ακινησίας, τότε υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη/κατόχου που δήλωσε το όχημα σε ακινησία, συντάσσουν και υπογράφουν κλήση προς ακρόαση στην οποία αναγράφονται οι ως άνω διαπιστώσεις με τις οποίες στοιχειοθετείται η παράβαση.

Στην κλήση προς ακρόαση αναφέρονται τα στοιχεία των διαπιστώσεων με τα οποία στοιχειοθετείται η παράβαση, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος ή ο αριθμός πλαισίου αυτού, ο ακριβής τόπος (οδός, αριθμός, πόλη) και ο χρόνος παράβασης, με επισυναπτόμενη τη φωτογραφία της πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας, εφόσον υπάρχει και εάν η παράβαση αφορά σε όχημα που κυκλοφορεί τα στοιχεία του οδηγού (ονοματεπώνυμο και αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου).

Η κλήση προς ακρόαση κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο που δήλωσε το όχημα σε ακινησία.

Οι απόψεις του ιδιοκτήτη ή κατόχου ο οποίος δήλωσε το όχημα σε ακινησία υποβάλλονται στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, ή μέσω της πλατφόρμας myCAR ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της κλήσης.

Σε περίπτωση αποδοχής των απόψεων του ιδιοκτήτη ή κατόχου που δήλωσε το όχημα σε ακινησία και μη επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, κοινοποιείται έγγραφη ενημέρωση περί αποδοχής των απόψεών του.

Σε περίπτωση απόρριψης των απόψεων του ιδιοκτήτη ή κατόχου ή κατόπιν παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας πράξη επιβολής προστίμου η οποία κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος που δήλωσε το όχημα σε ακινησία.

Τα πρόστιμα

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση, η δήλωση ακινησίας θεωρείται άκυρη. Αυτό σημαίνει:

Αυτόματη επιβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους εντοπισμού.

Πρόστιμο μη καταβολής των τελών.

Διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Αν τα τέλη έχουν ήδη πληρωθεί, τότε το πρόστιμο των 10.000 ευρώ επιβάλλεται μόνο του.

Τριπλάσιο πρόστιμο

Σε περίπτωση υποτροπής –δηλαδή νέας παράβασης από τον ίδιο ιδιοκτήτη, για το ίδιο όχημα, εντός πενταετίας– το διοικητικό πρόστιμο εκτοξεύεται στα 30.000 ευρώ και αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης για τρία χρόνια.

Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις συνιδιοκτησίας: το πρόστιμο βαραίνει εκείνον που υπέβαλε τη δήλωση ακινησίας, είτε αρχικά είτε κατ’ επανάληψη.

Οι έλεγχοι «τρέχουν» με διασταυρώσεις και φωτογραφικά ντοκουμέντα, και οι κυρώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζονται αναδρομικά από τον Δεκέμβριο του 2020.

Πηγή: ΑΠΕ