Ένοπλος άνδρας έπεσε νεκρός το απόγευμα της Παρασκευής στο Πανεπιστήμιο Emory στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, αφού άνοιξε πυρ προς περιπολικό της αστυνομίας και το κοντινό κτίριο της έδρας του CDC, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Το περιστατικό, που προκάλεσε συναγερμό και οδήγησε τους φοιτητές να παραμείνουν στα κτήριά τους την τελευταία μέρα του καλοκαιρινού εξαμήνου, επιβεβαίωσε το Τμήμα Αστυνομίας της Ατλάντα.

«Δεν υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή για το campus του Emory ή τις γύρω γειτονιές», ανέφερε σε ενημερωτική ανακοίνωση στο X περίπου στις 18:45 η αστυνομία.

«Το περιστατικό αφορούσε έναν μόνο δράστη, ο οποίος πλέον είναι νεκρός. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε κατά την επέμβαση. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή, καθώς ο χώρος παραμένει ενεργός και οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα.»

Το πανεπιστήμιο εξέδωσε επείγουσα ειδοποίηση λίγο μετά τις 17:00, ενημερώνοντας για ενεργό ένοπλο κοντά στο Emory Point CVS εντός του campus και καλώντας τους φοιτητές να «ΤΡΕΞΟΥΝ» και να «ΚΡΥΦΤΟΥΝ».

«Ένοπλος στο campus της Ατλάντα κοντά στο Emory Point», ανέφερε η ανακοίνωση.

«ΤΡΕΞΤΕ. ΚΡΥΦΤΕΙΤΕ. ΑΜΥΝΘΕΙΤΕ», συνέχισε το μήνυμα, ενώ σε επόμενο κάλεσε τους φοιτητές να παραμείνουν στα κτήριά τους, καθώς η Αστυνομία της Ατλάντα ανταποκρίθηκε στην οδό 1760 Clifton Road, κοντά στο CVS που αναφέρεται.

Σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media απεικονίζουν συνεχείς πυροβολισμούς, καθώς αστυνομικοί και διασώστες έσπευσαν στο σημείο.

Ένα βίντεο που κατέγραψε κάτοικος δείχνει οκτώ πυροβολισμούς, ακολουθούμενους από σύντομη παύση και στη συνέχεια δεκάδες πυροβολισμούς σε γρήγορη διαδοχή.

there’s an active shooter near emory right by my apartment pic.twitter.com/o2aWGjEyIV — hamilton. (@HamiltonBrbr) August 8, 2025

«Ήταν σαν πυροτεχνήματα που έσκαγαν το ένα μετά το άλλο», δήλωσε η Μπράντι Γκιράλντο, ιδιοκτήτρια ντελικατέσεν κοντά στο χώρο, στο Associated Press.

Η αστυνομία περικύκλωσε την περιοχή Emory Point και το κεντρικό campus του CDC, ενώ φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν τρύπες από σφαίρες στα παράθυρα της έδρας της υπηρεσίας υγείας, δίπλα στο πανεπιστήμιο.

Reports of an active shooter on CDC campus, bullets hitting one building. pic.twitter.com/P29PO1ffNe — Patrick Adams @jpatadams.bsky.social (@jpatadams) August 8, 2025

Ένα περιπολικό στην περιοχή φέρει περίπου δώδεκα τρύπες από σφαίρες στο παρμπρίζ και το καπό.

Ένας αστυνομικός και ένας πολίτης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση της υγείας τους παραμένει άγνωστη.

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει άλλους τραυματισμούς ή θύματα.