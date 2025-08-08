Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ γνωστοποίησε την Παρασκευή ότι η Σουηδή Ουλρίκα Ρίτσαρντσον αναλαμβάνει τη θέση της Αναπληρώτριας Ειδικής Εκπροσώπου της Αποστολής Υποστήριξης του ΟΗΕ στη Λιβύη (UNSMIL) και Συντονίστριας Κατοίκων στη χώρα. Η κ. Ρίτσαρντσον αντικαθιστά τον Ενίας Τσούμα από τη Ζιμπάμπουε, στον οποίο εξέφρασε την εκτίμησή του για την προσφορά του. εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για την αφοσιωμένη του υπηρεσία κατά την ενδιάμεση περίοδο.

Με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στους τομείς της ανάπτυξης, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αποκατάστασης μετά από συγκρούσεις, η κ. Ρίτσαρντσον έχει εργαστεί σε πολυάριθμα σύνθετα πολιτικά, κοινωνικοοικονομικά και ανθρωπιστικά περιβάλλοντα.

Προτού αναλάβει τη νέα της θέση, υπηρέτησε ως Αντικαταστάτρια Ειδική Εκπρόσωπος για το Ενοποιημένο Γραφείο του ΟΗΕ στην Αϊτή (BINUH) και Συντονίστρια Κατοίκων και Ανθρωπιστική Συντονίστρια στην Αϊτή από το 2022.

Ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ικανότητα της κ. Ρίτσαρντσον να ηγηθεί των προσπαθειών του ΟΗΕ στη Λιβύη και να συμβάλλει στην επίλυση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα.

