Ποια γενιά κερδίζει το απόλυτο στοίχημα της ψηφιακής εξέλιξης; Από τα πρώτα βήματα χωρίς ίντερνετ μέχρι την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης — ποιος έζησε τις πιο μεγάλες τεχνολογικές ανατροπές;

Μια ανάρτηση στο Threads από τον @iblamekaixin ξεσήκωσε θύελλα συζητήσεων στις 31 Ιουλίου, συγκεντρώνοντας πάνω από 353.000 προβολές και σχεδόν 30.000 likes: «ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΓΕΝΙΑ ΠΟΥ ΕΖΗΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΧΩΡΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ΣΤΟ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ FLIP PHONES, ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΤΟ IPHONE ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΒΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΟ.»

Και ξεκίνησε η διαμάχη των γενεών.

«Είναι η Γενιά Χ», απάντησε κοφτά ένας χρήστης.

Όμως η Gen Z δεν το άφησε έτσι: «…είναι η Gen Z, η πλειονότητα της Gen Z επίσης. Η Gen Z δεν γεννήθηκε χθες, όπως νομίζουν οι μεγαλύτεροι», αντέτεινε άλλος.

Οι Boomers έφεραν τα δικά τους επιχειρήματα — και τους λόγους για την γκρίνια τους. «Και εμείς έχουμε ξαναφτιάξει τις μουσικές μας συλλογές τουλάχιστον έξι φορές. Μην απορείτε που οι Baby Boomers γκρινιάζουν τόσο σήμερα», σχολίασε κάποιος μεγαλύτερος.

Κάποιοι θυμήθηκαν το παρελθόν: «Εμείς παρακολουθήσαμε τη μετάβαση από τον αναλογικό στον ψηφιακό κόσμο σε πραγματικό χρόνο», έγραψε άλλος. «Από τις κασέτες καιτα CD στο streaming κατ’ απαίτηση. Από τα σταθερά στα smartphones που αντικατέστησαν δέκα διαφορετικές συσκευές.»

Κάποιοι μάλιστα κάνουν και το αντίθετο βήμα. «Και εγώ θυμάμαι: επιστροφή στο flip phone, CD στο αυτοκίνητο, αποχώρηση από τα social media και τις εφαρμογές ψυχαγωγίας, και έλεγχο στο νευρικό μου σύστημα», δήλωσε άλλος.

Οι ειδικοί δίνουν το προβάδισμα στους millennials.

«Το μοναδικό χαρακτηριστικό αυτής της γενιάς είναι ότι δεν μεγάλωσαν με την προσδοκία πως κάθε αλληλεπίδραση θα γίνεται μέσω οθόνης — κι όμως έχουν γίνει άριστοι χρήστες. Αυτή η δεξιότητα είναι γέφυρα αλλά και βάρος», είπε η Ελίκα Ντατσέταν, διευθύντρια της VISIONS, Inc., σε πρόσφατη συνέντευξη.

Η Christina Muller, ειδικός σε θέματα ψυχικής υγείας στους χώρους εργασίας και millennial, συμφώνησε: «Είμαστε η μόνη γενιά που ζήσαμε και τον αναλογικό και τον προηγμένο τεχνολογικό κόσμο». Σε αντίθεση με τη Gen Z, «δεν είχαμε ψηφιακό χάρτη — μόνο συνεχή προσαρμογή.»

Οι millennials ξέρουν «την απόλαυση να γελάς με φίλους, όχι να πληκτρολογείς συνέχεια “χαχα” στα μηνύματα», συμπλήρωσε.

Και όπως υπενθύμισε κάποιος: «Η μεγαλύτερη ειρωνεία είναι ότι αυτή η ίδια γενιά μεγάλωσε με όλες τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας όπου η ανθρωπότητα ελέγχεται από τεχνητή νοημοσύνη και ρομπότ.»

Από τις κασέτες μέχρι το ChatGPT, ο τεχνολογικός αγώνας των γενεών μάλλον δεν θα τελειώσει ποτέ — αλλά τουλάχιστον όλοι συμφωνούν σε ένα: κανείς δεν νοσταλγεί τον ήχο του dial-up.