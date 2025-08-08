Ενώ τα χωριά του Δήμου Πύργου και της Αρχαίας Ολυμπίας προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη φωτιά, ένας ανεύθυνος άνδρας άναψε πυρκαγιά στην παραλία της Σαρακίνης.

Περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, ο άνδρας φέρεται να έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα πολύ κοντά σε κατοικίες.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από νεαρούς που βρισκόταν στην παραλία.

Τα παιδιά μαζί με κατοίκους της περιοχής, προσπάθησαν να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ ειδοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας που θεωρείται υπαίτιος απομακρύνθηκε πριν φτάσουν οι αρχές.