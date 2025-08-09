Με θυελλώδεις ανέμους που φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ και διαστήματα αραιής νέφωσης κυλά η σημερινή ημέρα, Σάββατο 9 Αυγούστου, γεγονός που έχει θέσει και πάλι σε αυξημένη επιφυλακή την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η ανησυχία για τον καιρό, αφορά τόσο τις μεγάλες πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη – με σημαντικότερη εκείνη στην Ανατολική Αττική – όσο και τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης νέων εστιών φωτιάς.

Η θερμοκρασία παραμένει σε επίπεδα φυσιολογικά για την εποχή, με περιοχές που απολαμβάνουν ηλιοφάνεια αλλά και τμήματα της χώρας όπου η αυξημένη συννεφιά συνοδεύει τους ενισχυμένους ανέμους.

Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις: στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά έως 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο κατά τόπους έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά μπορεί τοπικά να αγγίξουν τους 37 με 38. Αντίθετα, στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσουν τους 30 με 32 βαθμούς.

Κόκκινος συναγερμός σε Αττική, Βοιωτία, νότια Εύβοια, Πελοπόννησο

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Σάββατο 09 Αυγούστου 2025, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Λευκάδας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr.) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 30 με 32 και τοπικά στη νότια Κρήτη 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διεθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.