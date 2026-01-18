Σκηνές απείρου κάλλους εκτιλύχθηκαν στο γήπεδο της Καλλιμασιάς στη Χίο.

Στο παιχνίδι του Α’ τοπικού της Χίου ανάμεσα στον Όμηρο Καλλιμασιάς και τον Κανάρη Νενήτων, που έληξε 1-1 η γυναικεία διαιτητική τριάδα δέχθηκε επίθεση από ένα συγκεκριμένο άτομο που θεώρησε ότι η ομάδα του αδικήθηκε στην αναμέτρηση και μία από τις τρεις γυναίκες κατέληξε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην προσπάθεια οι τρεις γυναίκες να επιστρέψουν στα αποδυτήρια δέχθηκαν επίθεση από ένα συγκεκριμένο άτομο με αποτέλεσμα η μια απο αυτές να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ενώ αστυνομία κλήθηκε να επέμβει στο σημείο.

Οι άλλες δύο γυναίκες έκαναν μήνυση και ακολούθησε η σύλληψη του συγκεκριμένου ατόμου που λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, με προφορική εντολή και θα ακολουθήσει τακτική δικάσιμος.

Όσα έγιναν έχουν γραφτεί στο φύλλο αγώνα και θα υπάρξουν και ανακοινώσεις από τους αρμόδιους φορείς σχετικά με αυτό το θλιβερό περιστατικό σε αγώνα τοπικού χαρακτήρα.

Την Δευτέρα το μεσημέρι στις 14:00 (19/01) θα υπάρξει ειδική συνεδρίαση στην ΕΠΣ Χίου για τα συγκεκριμένα έκτροπα εις βαρος τριών γυναικών διαιτητών και τη λήψη αποφάσεων.