Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά της Ευρώπης, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει την ισχύ για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Γροιλανδίας, την ώρα που η Ουάσιγκτον επαναφέρει ανοιχτά το ενδεχόμενο απόκτησης του στρατηγικής σημασίας νησιού.

Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζονται ανίκανες να αποτρέψουν απειλές από τη Ρωσία ή την Κίνα στην Αρκτική, επιμένοντας πως μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να διασφαλίσουν τη σταθερότητα στην περιοχή.

«Οι Ευρωπαίοι δείχνουν αδυναμία, οι Ηνωμένες Πολιτείες προβάλλουν ισχύ», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπερασπιζόμενος παράλληλα τους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος οκτώ ευρωπαϊκών χωρών.

Ο Αμερικανός υπουργός υποστήριξε ότι η απόφαση της Ουάσιγκτον εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ασφάλειας και δεν θα πρέπει, όπως είπε, να εκληφθεί ως εχθρική κίνηση από τους Ευρωπαίους συμμάχους. Τόνισε μάλιστα ότι ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί αδύνατη την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική χωρίς τη Γροιλανδία να βρίσκεται υπό αμερικανικό έλεγχο.

Απαντώντας στις αντιδράσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, οι οποίοι προειδοποιούν ότι μια ενδεχόμενη κίνηση των ΗΠΑ προς την κατεύθυνση της «κατάληψης» της Γροιλανδίας θα μπορούσε να διαλύσει το ΝΑΤΟ, ο Μπέσεντ χαρακτήρισε το επιχείρημα «ψευτοδίλημμα».

«Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα το ξανασκεφτούν», είπε, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή του, θα καταλήξουν στο συμπέρασμα πως η ασφάλεια της περιοχής περνά αναπόφευκτα μέσα από την αμερικανική ομπρέλα.