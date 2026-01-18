Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός αναμετρώνται στην OPAP Arena για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League και το σκορ είναι 1-0 μετά το γκολ του Γιόβιτς στο 15ο λεπτό.

Οι δύο ομάδες έδειξαν από το ξεκίνημα του ντέρμπι τη διάθεσή τους να παίξουν επιθετικά με στόχο το γκολ και οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ.

Στο 15′ ο Λιούμπιτσιτς πήρε τη μπάλα στη δεξιά πλευρά και έκανε τη σέντρα για τον Γιόβιτς, ο οποίος κινήθηκε ωραία στο πρώτο δοκάρι και με προβολή νίκησε τον Λαφόν για το 1-0.