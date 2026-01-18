Ο τελικός του Κόπα Άφρικα εξελίχθηκε σε… παρωδία, με τη Σενεγάλη να αποχωρεί από το γήπεδο διαμαρτυρόμενη για τη διαιτησία μετά το πέναλτι που κέρδισε στις καθυστερήσεις το Μαρόκο και το οποίο έχασε ο Μπραχίμ Ντίαθ.

Με το 0-0 να παραμένει, το παιχνίδι ήταν στην κόψη του ξυραφιού και λίγα λεπτά πριν το τέλος η Σενεγάλη πίστεψε ότι άνοιξε το σκορ αλλά το γκολ που πέτυχε ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ.

Σαν να μην έφτανε αυτό, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων το Μαρόκο κέρδισε πέναλτι για τράβηγμα του Ντιούφ στον Ντίαθ, με τους Σενεγαλέζους να γίνονται έξαλλοι και να αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο!

Ο Σαντιό Μανέ, τελικά, έπεισε τους συμπαίκτες του να επιστρέψουν καθώς θα υπήρχε μεγάλη τιμωρία από τη FIFA και όταν τελικά η Σενεγάλη επέστρεψε πολλά λεπτά αργότερα, ο Ντίαθ εκτέλεσε το πέναλτι… αλά Πανένκα και ο τερματοφύλακας μπλόκαρε!

Έτσι, το 0-0 παρέμεινε και ο τελικός οδηγήθηκε στην παράταση.