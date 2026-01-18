Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει ότι παρολίγον να σημειωθεί τραγωδία, αντίστοιχη με εκείνη του Κραν Μοντανά, αυτή τη φορά σε κλαμπ της πόλης Κρέμα, στην Περιφέρεια Λομβαρδίας στην Ιταλία.

Σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές, πρόσφατα εκδηλώθηκε φωτιά σε διακοσμητικά στοιχεία που βρίσκονταν στην οροφή του καταστήματος, εξαιτίας φλόγας που προκλήθηκε από πυροτεχνήματα τοποθετημένα σε μπουκάλια, με σοβαρό κίνδυνο εξάπλωσης της φωτιάς. Ευτυχώς, η φωτιά περιορίστηκε άμεσα.

Όπως μεταδίδει ο ιταλικός Τύπος, ύστερα από ενδελεχή έλεγχο διαπιστώθηκε και η παρουσία ανηλίκων πελατών, χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος ταυτοτήτων, παρά το γεγονός ότι η βραδιά ήταν δηλωμένη αποκλειστικά για ενήλικες.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν και άλλες σοβαρές παρατυπίες, όπως κουρτίνες που κάλυπταν εξόδους κινδύνου, ενώ μία από αυτές άνοιγε με δυσκολία.

Με βάση τα παραπάνω, αποφασίστηκε η αναστολή της άδειας λειτουργίας του κλαμπ για οκτώ ημέρες.

Σημειώνεται ότι σε άλλο κλαμπ της ίδιας περιοχής η άδεια ανεστάλη για δεκαπέντε ημέρες, λόγω παραβίασης κανόνων ασφάλειας και πυρόσβεσης.