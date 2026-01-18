Ο Λούκα Γιόβιτς οδήγησε την ΑΕΚ στον θρίαμβο με 4-0 επί του Παναθηναϊκού με 4 δικά του γκολ, έχει ήδη 7 κόντρα στους «πράσινους» και τα σερβικά ΜΜΕ τον αποθεώνουν.

Ο 28χρονος φορ είχε δώσει στην Ένωση τη νίκη με 3-2 στο ντέρμπι του πρώτου γύρου στη Λεωφόρο κάνοντας χατ-τρικ και στην OPAP Arena… ανέβασε τον πήχη καθώς έκανε καρέ. Λογικό ήταν, επομένως, να αποθεωθεί από τους οπαδούς της Ένωσης αλλά και από τους συμπατριώτες του, με τη Mozzart να αναφέρει τα εξής σε σχετικό δημοσίευμα…

«Ιστορικό κατόρθωμα του Σέρβου επιθετικού στη μεγάλη νίκη του Μάρκο Νίκολιτς απέναντι στον Ράφα Μπενίτεθ με 4-0.

Ο Λούκα Γιόβιτς μίλησε εκτενώς σε συνέντευξή του στο Mozzart Sport για τους λόγους που, μετά από μια αποτυχημένη σεζόν στη Μίλαν, αποφάσισε να φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ Αθηνών. Ο διεθνής Σέρβος βρέθηκε στο στόχαστρο της κριτικής: λεγόταν ότι δεν έκανε απλώς ένα βήμα πίσω, αλλά ότι έκανε… σπριντ προς τα πίσω, ότι η ΑΕΚ – ανεξαρτήτως οικονομικής δύναμης – δεν είναι επίπεδο παίκτη τέτοιας κλάσης. Ή, ακόμα χειρότερα, ότι μετά από μια σειρά ατασθαλιών άξιζε να παίζει στην ΑΕΚ, στον «αιώνια δεύτερο ή τρίτο» σύλλογο της Αθήνας.

Τι επιφανειακή εκτίμηση ήταν αυτή…

Η ελληνική λίγκα δεν είναι από τις κορυφαίες της Ευρώπης, η ΑΕΚ δεν είναι Ρεάλ Μαδρίτης ή Μίλαν, όμως ο Λούκα Γιόβιτς βρήκε την ευτυχία του στην αρχαία Αθήνα. Και άρχισε να βαδίζει προς τον Παρθενώνα των θρύλων της ΑΕΚ, εκεί όπου στέκονται περήφανα ο Ντέμης Νικολαΐδης, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, αλλά και ο Βραζιλιάνος Ριβάλντο.

Στο πρώτο φετινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο Λούκα Γιόβιτς έκανε κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στην ιστορία του αθηναϊκού ντέρμπι: σημείωσε χατ-τρικ. Απόψε, στην «Αγιά Σοφιά», ξεπέρασε κάθε όριο εκτελεστικής δεινότητας. Δεν σταμάτησε στο χατ-τρικ· «πακετάρισε» τέσσερα γκολ στο δίχτυ του αντιπάλου (4-0). Παραλίγο να επαναλάβει την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του, από τον Οκτώβριο του 2018, όταν ως παίκτης της Άιντραχτ είχε σκοράρει πέντε φορές απέναντι στη Φορτούνα.

Είναι φανερό πως ο Μάρκο Νίκολιτς βρήκε το «κουμπί» του ταλαντούχου αλλά συχνά νωθρού Σέρβου επιθετικού, του οποίου τις καλές εμφανίσεις βλέπαμε σποραδικά τα τελευταία χρόνια. Στην ΑΕΚ ο Λούκα Γιόβιτς άρχισε να επαναλαμβάνεται. Με το αποψινό ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό έφτασε τα 12 γκολ στο πρωτάθλημα Ελλάδας, εκ των οποίων τα επτά απέναντι στους «Πράσινους».

Ο Γιόβιτς αποθεώθηκε στο σύγχρονο γήπεδο των κιτρινόμαυρων. Σίγουρα θα λάβει και ειδικό πριμ από τον ιδιοκτήτη Μάριο Ηλιόπουλο, αλλά και την προσωπική του δικαίωση. Θα μπορεί να πει:

«Ναι, αυτός είμαι εγώ. Αυτός είναι ο Λούκα Γιόβιτς στα καλύτερά του, όταν έχω όρεξη να παίξω ποδόσφαιρο».

Και πράγματι, απέναντι στον Παναθηναϊκό ήταν ο πραγματικός Λούκα Γιόβιτς. Δεν κυνηγούσε τη μπάλα· η μπάλα τον κυνηγούσε. Πάντα στο σωστό σημείο, πάντα σωστή ανάγνωση της σέντρας, πάντα ένα βήμα μπροστά από τον αντίπαλο. Ίσως ήταν και μια απάντηση στη μεταγραφή του Μπάρναμπας Βάργκα, για να θυμίσει σε όλους στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο γύρω από ποιον πρέπει να χτιστεί το παιχνίδι.

Η σειρά των γκολ ξεκίνησε στο 15ο λεπτό. Σαν τίγρης όρμησε στη σέντρα του Λιούμπισιτς και, πέφτοντας, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Ήταν η αρχή μιας επίδειξης δύναμης και μιας εμφάνισης που η Ελλάδα δεν θυμάται. Και έχουν παίξει σε αυτή τη χώρα ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, ο Ριβάλντο, ο Σαβιόλα, ο Ντάρκο Κοβάτσεβιτς, ο Χάμες Ροντρίγκες, ο Μαρσέλο.

Ο Λούκα Γιόβιτς, με τη σημερινή του εμφάνιση, τους επισκίασε όλους».