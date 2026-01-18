Η κυβέρνηση της Γουατεμάλας κατηγόρησε χθες Κυριακή συμμορίες ότι δολοφόνησαν επτά αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια πολλαπλών επιθέσεων, τις οποίες διέπραξαν σε αντίποινα για την άρνηση των αρχών να ανακαλέσουν την απόφασή τους να μεταγάγουν επικεφαλής εγκληματικών οργανώσεων σε φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Οι δολοφονίες έγιναν την επομένη των εξεγέρσεων και των ομηριών σε τρεις φυλακές της χώρας της κεντρικής Αμερικής, όπου έγκλειστοι οι οποίοι ανήκουν σε συμμορίες διαμαρτύρονταν για τις μεταγωγές των αρχηγών τους.

«Αισθάνομαι βαθιά θλίψη» για τον θάνατο επτά ανδρών της αστυνομίας «οι οποίοι υπέστησαν άνανδρες επιθέσεις από αυτούς τους τρομοκράτες, σε αντίποινα για τις ενέργειες του κράτους της Γουατεμάλας εναντίον τους», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Αντόνιο Βιγιέδα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Άλλοι δέκα αστυνομικοί τραυματίστηκαν στις χθεσινές επιθέσεις, ενώ φερόμενος ως κακοποιός επίσης σκοτώθηκε, διευκρίνισε ο υπουργός.

Οι συμμορίες Barrio 18 και Mara Salvatrucha συγκρούονται για τον έλεγχο εδαφών στη Γουατεμάλα, όπου εκβιάζουν εμπόρους, μεταφορείς, ή απλούς πολίτες. Όποιος αρνηθεί να πληρώσει δολοφονείται. Στις εγκληματικές οργανώσεις αυτές αποδίδονται σωρεία φόνων, εκβιάσεις και διακίνηση ναρκωτικών.

Από το πρωί του Σαββάτου, μέλη των δυο συμμοριών πήραν ομήρους 45 φρουρούς και ψυχίατρο σε τρεις φυλακές της χώρας, για να απαιτήσουν τη μεταγωγή των αρχηγών τους σε κέντρα κράτησης με λιγότερο αυστηρούς όρους κράτησης–κάτι που απέρριψε η κυβέρνηση.

«Δεν είμαι διατεθειμένος να συνθηκολογήσω, ούτε να τους παραχωρήσω προνόμια», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Βιγιέδα.

Χθες Κυριακή οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ανέκτησαν τον έλεγχο της φυλακής υψίστης ασφαλείας Renovación I, 75 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, κι απελευθέρωσαν τους εννιά φρουρούς που κρατούνταν όμηροι εκεί.

Η επιχείρηση διεξήχθη «χωρίς να υπάρξουν απώλειες στις δυο πλευρές», σύμφωνα με τον κ. Βιγιέδα.

Μέλη συμμοριών κρατούσαν ακόμη χθες ομήρους τουλάχιστον 28 ανθρώπους στο κέντρο κράτησης Fraijanes II και άλλους εννιά στο κέντρο κράτησης Preventivo, αντίστοιχα ανατολικά και στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, της πόλης της Γουατεμάλας.