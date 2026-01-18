Ένα νέο βίντεο έρχεται στο φως της δημοσιότητας, από την κλοπή του αιώνα στο Λούβρο, όπου στις 19 Οκτωβρίου 2025, μέσα σε 7 λεπτά, οι δράστες κατάφεραν να μπουν και να κλέψουν αυτοκρατορικά κοσμήματα από ένα από τα πιο διάσημα μουσεία του κόσμου στο Παρίσι.

Τις εντυπωσιακές εικόνες από την κλοπή στο μουσείο του Λούβρου φέρνει στην επιφάνεια η Le Parisien. Η εφημερίδα είχε τις εν λόγω φωτογραφίες στη διάθεσή της λίγο μετά τη διάρρηξη, όμως δεν τις είχε προβάλει ποτέ έως τώρα.

Αποσπάσματα από την εκπομπή που θα προέβαλε τα βίντεο ντοκουμέντα, ανάρτησαν στο Instagram. Σε αυτά φαίνεται ένας από τους δράστες να προσπαθεί να σπάσει μια βιτρίνα με τροχό και στη συνέχεια με χτυπήματα, για να αρπάξει τα κοσμήματα.

Φοράει κίτρινο γιλέκο και μαύρα ρούχα. Έπειτα πηγαίνει στον συνεργό του για να τον βοηθήσει να σπάσουν και δεύτερη βιτρίνα, η οποία φαίνεται να τους δυσκολεύει, και να πάρουν κι άλλα κοσμήματα.

Στα πλήρη πλάνα που είχαν δει οι δημοσιογράφοι, φαίνονται δύο κουκουλοφόροι να μπαίνουν στην αίθουσα αφού πρώτα έσπασαν ένα παράθυρο στον πρώτο όροφο του μουσείου. Ο πρώτος, με το κίτρινο γιλέκο, τρέχει κατευθείαν προς τη βιτρίνα με τα «κοσμήματα του Ναπολέοντα», αναφέρει η Le Parisien.

Ο συνεργός του, που φορά κράνος, κινείται πιο αργά και κάνει πως ορμά προς τους φύλακες. Εκείνοι αναγκάζονται να υποχωρήσουν και να οδηγήσουν τον κόσμο στο πίσω μέρος της αίθουσας, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο ασφαλείας. Στη συνέχεια, ο δεύτερος δράστης κατευθύνεται προς τη βιτρίνα με τα «κοσμήματα των βασιλικών οικογενειών».

Τρεις μήνες μετά τη ληστεία, τα τέσσερα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην ομάδα βρίσκονται στη φυλακή, όμως τα κοσμήματα δεν έχουν βρεθεί. Κανείς δεν ξέρει αν είναι κρυμμένα σε θυρίδα στο εξωτερικό, σε κάποιο μέρος μέσα στη Γαλλία ή ακόμη και στον πάτο του Σηκουάνα.

«Ο βασικός μας στόχος είναι να εντοπιστούν και να επιστραφούν τα κοσμήματα», τόνισε η γενική εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκού.