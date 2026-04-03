Η ώρα είναι 1:30 τα ξημερώματα, Παρασκευής 3ης Απριλίου, και τη σιωπή της πλατείας Ομονοίας «σπάνε» οι δυνατές σειρήνες του ΕΚΑΒ.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, περιμετρικά της πλατείας αρχίζουν να καταφθάνουν ασθενοφόρα, οχήματα του ΕΤΙΚ (Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών του ΕΚΑΒ), μηχανές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, περιπολικά και πλήθος πυροσβεστικών οχημάτων. Περαστικοί και οδηγοί κοντοστέκονται για να δουν τι συμβαίνει. Όλες οι δυνάμεις έχουν έναν προορισμό: τον σταθμό του Μετρό της Ομόνοιας.

Έτσι ξεκίνησε η μεγάλη, εντυπωσιακή άσκηση με την κωδική ονομασία «Ράγα SOS», που διοργάνωσε η ΣΤΑΣΥ και πραγματοποιήθηκε το ξημέρωμα στη Γραμμή 1 του Μετρό. Λίγες ώρες νωρίτερα, προς αποφυγή πανικού, η ΣΤΑΣΥ είχε εκδώσει ανακοίνωση, ενημερώνοντας τους πολίτες ότι «τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 03/04 θα πραγματοποιηθεί, με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και προσωπικού της ΣΤΑ.ΣΥ, άσκηση ετοιμότητας σε σταθμούς της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) στο υπόγειο τμήμα της Γραμμής […] με κινητοποίηση των δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας».

Μέσα στη σήραγγα η επιχείρηση

Το σενάριο ήταν ένα από τα πλέον δυσοίωνα και δύσκολα από επιχειρησιακή σκοπιά: Εκτροχιασμός συρμού, γεμάτου με επιβάτες, με έκρηξη, φωτιά και δεκάδες τραυματίες. Ο βαθμός δυσκολίας ανέβηκε ακόμα περισσότερο καθώς ο εκτροχιασμός δεν έγινε στην αποβάθρα, αλλά εκατό μέτρα μετά, μέσα στη σήραγγα. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο η άσκηση ξεκίνησε μετά τη μία, καθώς έπρεπε να διακοπεί η ηλεκτροδότηση στη γραμμή, για να μην κινδυνεύσουν οι διασώστες.

Έτσι, πυροσβέστες με ειδικό διασωστικό εξοπλισμό «βούτηξαν» στις ράγες, ενώ αστυνομικοί εκκένωσαν τον σταθμό, κρατούσαν ονόματα τραυματιών και βοηθούσαν στον συντονισμό της επιχείρησης, μαζί με το προσωπικό της ΣΤΑΣΥ. Την ίδια ώρα, το κλιμάκιο του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών του ΕΚΑΒ έστησε σε λίγα λεπτά μια μεγάλη σκηνή όπου και υποδεχόταν και προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες προτού διακομιστούν στο νοσοκομείο. Οι διασώσεις δεν γίνονταν μόνο από την έξοδο του σταθμού αλλά και από τα φρεάτια διαφυγής στο μήκος της διαδρομής, όπως αυτό της Στουρνάρη.

Οι τραυματίες -στο πλαίσιο της άσκησης- είχαν αναπνευστικά προβλήματα, εγκαύματα και σοβαρότερα τραύματα, ενώ ένα άτομο παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ΕΚΑΒ. Στο σενάριο, μεταξύ των σοβαρών περιστατικών ήταν και ο οδηγός.

Η άσκηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία λίγο πριν τις τέσσερις τα ξημερώματα και ήταν τόσο ρεαλιστική που αστυνομικοί δέχονταν διαρκώς ερωτήσεις από περαστικούς και τουρίστες για το τι συμβαίνει. Την επιχείρηση παρακολούθησε από κοντά ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος στο τέλος συνομίλησε με διασώστες και επιτελικούς.

«Άσκηση ευρείας κλίμακας, με εκτροχιασμό, έκρηξη και 52 αναφερόμενους τραυματίες»

«Ήταν μια άσκηση ευρείας κλίμακας η οποία διοργανώθηκε από τη ΣΤΑΣΥ και συμμετείχαν τα Σώματα Ασφαλείας, οι Υπηρεσίες Ασφαλείας, Αστυνομία, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ μαζί με το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών, το οποίο επιχειρεί σε μαζικά συμβάντα με μαζικές απώλειες υγείας» τόνισε στο Orange Press Agency ο Σωκράτης Δούκας, Ιατρός Αεροδιακομιδών και εκπρόσωπος Τύπου του ΕΚΑΒ.

Ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι «η άσκηση έγινε στο πλαίσιο δοκιμών των υφιστάμενων υποδομών και των πρακτικών που υπάρχουν για τη διαχείριση μαζικών συμβάντων, καθώς και επίσης, κάτι πολύ βασικό, της διαλειτουργικότητας ανάμεσα στις υπηρεσίες ασφαλείας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στην άσκηση έδειχναν ιδιαίτερα προσηλωμένοι, σε βαθμό που δεν έλειψαν οι εντάσεις όταν προέκυπταν ζητήματα συντονισμού.

«Η άσκηση είχε εκτροχιασμό τρένου με έκρηξη και φωτιά, οπότε είχε μια πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα όσον αφορά στη δομή της με 52 αναφερόμενους τραυματίες, έξι εκ των οποίων ήταν πολύ σοβαρά και έπρεπε αρχικά να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να γίνει το αντίστοιχο treatment στη σκηνή που βλέπετε από πίσω και στη συνέχεια να διακομιστούν στα νοσοκομεία» επισήμανε κλείνοντας ο Σωκράτης Δούκας.