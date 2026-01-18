Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας δέχθηκε ομοφοβική επίθεση από τους οπαδούς της Σεβίλλης και αυτοί της Θέλτα αποφάσισαν να τον στηρίξουν βάφοντας τα νύχια τους πριν τον αγώνα με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Οι οπαδοί της Σεβίλλης είχαν φωνάξει διάφορα συνθήματα κατά του Μπόρχα Ιγκλέσιας την περασμένη εβδομάδα και οι φίλοι της Θέλτα αποφάσισαν να δείξουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο τη στήριξή τους στον επιθετικό της ομάδας τους.

Πριν τον εντός έδρας αγώνα με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, σε διάφορα σημεία του γηπέδου μπορούσαν να βάψουν τα νύχια τους στα χρώματα της ομάδας τους και παράλληλα ζωγράφιζαν και το «Πάντα», το οποίο είναι το παρατσούκλι του Μπόρχα Ιγκλέσιας.

Hoy, la afición antifascista del Celta de Vigo se pinta así las uñas como muestra de solidaridad con Borja Iglesias tras recibir todo tipo de insultos homófobos. pic.twitter.com/au3HTu3QoL — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) January 18, 2026

Μια πρωτοβουλία που δεν πέρασε απαρατήρητη, με τη Θέλτα να κάνει σχετική ανάρτηση στους λογαριασμούς της στα social media.