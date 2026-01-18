Σε μια πράξη ηρωισμού που αναδεικνύει το σθένος και την αφοσίωση στο καθήκον προχώρησαν πέντε αστυνομικοί στη Χαλκίδα, οι οποίοι δεν δίστασαν να ριχτούν στη μάχη με τις φλόγες για να σώσουν συνανθρώπους μας.

Τρία μέλη της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μαζί με δύο μέλη του πληρώματος της Άμεσης Δράσης, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια κρίσιμη κατάσταση σε φλεγόμενη οικία.

Χωρίς να λογαριάσουν τον κίνδυνο και με μοναδικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, οι αστυνομικοί εισήλθαν στο φλεγόμενο κτίριο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια δύο πολίτες που βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο.

Σύμφωνα με το eviathema.gr η επιχείρηση διάσωσης ήταν εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη και οδήγησε στον τραυματισμό ενός εκ των αστυνομικών. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια προς τους πέντε συναδέλφους, τονίζοντας πως τέτοιες πράξεις αυταπάρνησης τιμούν το Σώμα της ΕΛ.ΑΣ. και επιβεβαιώνουν πως η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής παραμένει η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του Έλληνα αστυνομικού.