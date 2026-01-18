Η ΑΕΚ πήρε μεγάλη νίκη με 4-0 επί του Παναθηναϊκού με 4 γκολ του τρομερού Λούκα Γιόβιτς και ο Μάρκο Νίκολιτς μοίρασε συγχαρητήρια στους παίκτες του και στάθηκε στην ώθηση που δίνει η OPAP Arena στην ομάδα του.

Η Ένωση είναι μαζί με τον ΠΑΟΚ στην 1η θέση της βαθμολογίας, στο +2 από τον Ολυμπιακό που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, με τον Σέρβο τεχνικό να είναι απολύτως ικανοποιημένος από όσα είδε και να λέει τα εξής στις δηλώσεις του…

Για το ματς: «Συγχαρητήρια στους παίκτες γιατί δεν ήταν εύκολο, μετά τον αποκλεισμό. Στο πρώτο μέρος φαινόταν να είμαστε επηρεασμένοι από το ματς του Κυπέλλου. Συγχαρητήρια σε όλους.

Είναι απόλαυση να προπονώ σε αυτό το γήπεδο, ο κόσμος δίνει ώθηση στην ομάδα. Το πιο σημαντικό είναι ότι ανεβήκαμε στην πρώτη θέση, μαζί με τον ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντικοί τρεις πόντοι, πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα δύσκολο ματς κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης που έχει νέο προπονητή».

Για τον Γιόβιτς: «Εκπληκτική απόδοση, τι να πεις όταν κάποιος πετυχαίνει 4 γκολ; Χειροκροτήθηκε από το γήπεδο και είμαστε ευγνώμονες, μας έλειψε στα προηγούμενα δύο ματς, θέλαμε να βρει φόρμα. Είναι τώρα και στην πρώτη θέση των σκόρερ πανάξια.

Ήταν καταπληκτική η συμβολή όλων των παικτών που ήρθαν από τον πάγκο, εξαιρετική ώθηση, ο Ζοάο και ο Κοϊτά. Όποιος έμπαινε έδινε κάτι, έκανε ντεμπούτο και ο Γκεοργκίεφ».