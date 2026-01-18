Ο Παναθηναϊκός πέρασε μια πολύ δύσκολη βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια καθώς γνώρισε τη συντριβή με 4-0 από την ΑΕΚ και ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε ότι η ομάδα του δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την κατάσταση μετά το 2-0, προσθέτοντας πως αυτό θα πρέπει να της γίνει μάθημα.

Οι «πράσινοι» πήγαν στην OPAP Arena με στόχο τη νίκη ώστε να παραμείνουν στο κυνήγι του Λεβαδειακού που βρίσκεται στην 4η θέση, έμειναν από νωρίς πίσω στο σκορ και στο δεύτερο ημίχρονο κατέρρευσαν, με τον Λούκα Γιόβιτς να κάνει ό,τι θέλει πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ.

Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, με τον προπονητή του να στέκεται στο γεγονός ότι η ομάδα του δεν ήταν δυνατή σε πνευματικό επίπεδο.

«Η ΑΕΚ έκανε ένα καλό παιχνίδι. Εμείς δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε την κατάσταση μετά το 2-0. Όταν μετά το 2ο γκολ δέχεσαι και το 3ο και δεν καταφέρνεις να το διαχειριστείς το παιχνίδι… Να μας γίνει μάθημα. Δεν ήμασταν δυνατοί στο πνευματικό μέρος. Δεν ήμασταν δυνατοί για να παλέψουμε», είπε αμέσως μετά τη λήξη ο Μπενίτεθ.