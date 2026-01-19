Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική, για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λόγω των εύφλεκτων υλικών η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, ενώ στην περιοχή ήχησε το 112 για να προφυλαχθούν οι κάτοικοι από τους καπνούς.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) January 19, 2026
🆘 Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή #Αχαρνές της Περιφερειακής Ενότητας #Αττικής
‼️Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice
Στο σημείο έσπευσαν έξι οχήματα με 22 πυροσβέστες καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 19, 2026
Το εργοστάσιο πλαστικών που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα καταστράφηκε ολοσχερώς.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά απείλησε διπλανή επιχείρηση αλλά χάρη στις προσπάθειες των πυροσβεστών ο κίνδυνος αποσοβήθηκε.