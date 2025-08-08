Το πλοίο «Πανόραμα» παρουσίασε μηχανική βλάβη, ενώ έπλεε σε απόσταση 1,7 ναυτικών μιλίων νότια της Σκιάθου. Το πλοίο, που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Σκιάθο προς τον Άγιο Κωνσταντίνο, μετέφερε 131 επιβάτες, 31 ΙΧ αυτοκίνητα και 28 μέλη πληρώματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πρόβλημα εντοπίστηκε σε δύο από τις τέσσερις κύριες μηχανές του πλοίου. Παρά τη βλάβη, το «Πανόραμα» συνεχίζει να πλέει αυτοδύναμα με μειωμένη ταχύτητα και κατευθύνεται προς τον προορισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πλοία του Λιμενικού Σώματος, ένα παραπλέον σκάφος, ενώ αναμένεται άμεσα να φτάσει και ένα ρυμουλκό για να προσφέρει βοήθεια αν χρειαστεί. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι ήπιες, γεγονός που διευκολύνει την κατάσταση.