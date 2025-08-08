Ένα σοβαρό τροχαίο συνέβη το βράδυ της Παρασκευής, γύρω στις 22:00, στην περιοχή των Σφαγείων στη Νέα Λάμψακο Χαλκίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου eviathema.gr, δύο επιβατικά αυτοκίνητα και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα ενεπλάκησαν σε σύγκρουση, υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες. Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα δυνατή, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μηχανής να τραυματιστεί σοβαρά και να βρεθεί στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία αναβάτη και στη συνέχεια τον μετέφερε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για περαιτέρω ιατρική φροντίδα και εξετάσεις.

Παράλληλα, ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας Χαλκίδας έφτασαν στην περιοχή για να διαχειριστούν την κατάσταση. Οι αστυνομικοί διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, λαμβάνοντας καταθέσεις και συλλέγοντας στοιχεία από τον τόπο της σύγκρουσης.

Λόγω του ατυχήματος, η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη προσωρινά, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα και σχηματισμός ουρών από ακινητοποιημένα οχήματα. Οι άνδρες της Τροχαίας προχώρησαν σε ρύθμιση της κυκλοφορίας, εκτρέποντάς την από παρακαμπτήριες οδούς μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την απομάκρυνση των οχημάτων.

Η προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.