Με έντονη γλώσσα καταδίκασε η Γαλλία το σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης για πλήρη ανάληψη ελέγχου στη Λωρίδα της Γάζας, χαρακτηρίζοντάς το ως επικίνδυνο και πιθανό να οδηγήσει σε «απόλυτο αδιέξοδο».

Σε ανακοίνωσή του, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή του σε οποιοδήποτε σχέδιο στρατιωτικής κατοχής ή αναγκαστικού εκτοπισμού του παλαιστινιακού πληθυσμού, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται να εισέλθει στην πόλη της Γάζας, με στόχο την εξουδετέρωση της Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό, μια τέτοια στρατηγική όχι μόνο δεν εγγυάται την επιτυχία των στόχων του Ισραήλ, αλλά μπορεί να επιδεινώσει μια ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση, χωρίς να διασφαλίζει την απελευθέρωση των ομήρων ή τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Το Παρίσι διαμηνύει πως οποιαδήποτε μορφή μόνιμης κατοχής της Γάζας είναι απαράδεκτη και υπονομεύει κάθε προσπάθεια για ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης.

Πηγή: ΑΠΕ