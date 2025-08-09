Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή σήμερα στο Ναγκασάκι, την ακριβή ώρα που πριν από ογδόντα χρόνια έσκασε η ατομική βόμβα που πέταξε αμερικανικό βομβαρδιστικό πάνω από την ιαπωνική πόλη. Παράλληλα, χτύπησε για πρώτη φορά μετά από εκείνη την ημέρα το αποκατεστημένο καμπαναριό της τοπικής εκκλησίας.

Την 9η Αυγούστου 1945, στις 11:02, τρεις ημέρες μετά τη Χιροσίμα, το Ναγκασάκι ζούσε με τη σειρά του τη φρίκη του βομβαρδισμού με πυρηνικό όπλο.

Περίπου 74.000 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στην πόλη, μεγάλο λιμάνι στο νοτιοδυτικό τμήμα του αρχιπελάγους, μετά τους 140.000 νεκρούς στη Χιροσίμα.